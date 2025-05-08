Korteks, Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Süreç İyileştirme” kategorisinde birinci oldu

Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Korteks, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde önemli bir başarıya imza attı.

Kurum ve kuruluşlar arasında verimlilik bilincini artırmak, iyi uygulamaları görünür kılmak ve yeni projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Korteks, “Lojistikte Mükemmellik: Depolama ve Sevkiyat Süreçlerinde Yenilikçi Çözümler” isimli projesiyle 2024 yılı “Süreç İyileştirme” kategorisinin birincisi oldu.

Proje; Korteks’in tedarik zincirinin bu önemli aşamalarına yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamaları açısından kritik öneme sahip olan depolama ve sevkiyat süreçlerini, yüksek verimlilikle ve düşük maliyetle yönetme hedefiyle hayata geçirilen proje; Korteks’in tedarik zincirinin bu önemli aşamalarına yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı. Depolama ve sevkiyat gibi operasyonel süreçlerde dijitalleşmeye odaklanan proje; makine öğrenme uygulamaları, özelleştirilmiş yazılımlar ve süreç optimizasyonunu içeren çok boyutlu araçlarla desteklenerek devreye alındı. Bu sayede maliyetler azaltılırken operasyonel verimlilik önemli ölçüde artırıldı.

Proje kapsamında mevcut sistemler detaylı şekilde analiz edilerek verimliliği sınırlayan sorun alanları belirlendi ve bu alanlarda somut iyileştirme adımları atıldı. Uygulama sonucunda yalnızca iş süreçleri sadeleştirilmekle kalınmadı; aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarına uygun bir ortam oluşturuldu.

Tüm faaliyetlerini Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yürüten Korteks, bu proje ile dijital dönüşüme uyum sağlayarak süreçlerini daha yönetilebilir hale getirirken, aynı zamanda çevik ve sürdürülebilir üretim hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Şirket, projelerinde verimlilik artışının yanı sıra uzun vadeli değer yaratma hedefini de ön planda tutuyor. Bu kapsamda geliştirilen “Lojistikte Mükemmellik” projesi, verimliliğin yanı sıra sürdürülebilir iş süreçlerinin güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

Korteks, bundan sonra da sürdürülebilirliği odağına alarak, sanayiye değer katacak, teknolojiyle entegre projeler geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.