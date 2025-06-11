Unagi Design Studio ABD pazarında

Yaklaşık 10 ay önce “Derinlemesine analizlerle işlevsel ve yalın tasarımlar ile sıradanlıktan uzak özgün ve yenilikçi çözümler” sloganıyla faaliyete geçen Unagi Design Studio, tasarım ve uygulama alanlarında yurt içinde özellikle de uluslararası alanda iş yaparak marka olma hedefinde.

İş kollarında hem tasarım hem de uygulamayı gerçekleştiren şirketleri ile ilerlediklerini anlatan Ubeydullah Yıldırım,” Babam 1993 yılından bu yana Zonguldak’ta alçı dekorasyon ve uygulama işleri yapıyor. Ben de ikinci nesil olarak üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra okulda tanıştığım eşim Nagehan ile Zonguldak’a dönerek Unagi Design Studio adında bir ofis kurduk. Burada konut projeleri, kafe ve restoran projeleri, ofis projeleri yapıyoruz. Aynı zamanda bir mobilya alt yapısı oluşturuyoruz. Şu anda tamamen bizim firmamızın tasarımı olan mobilyalardan oluşan bir mobilya firması kurma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

İlk işini başarı ile Amerika’da yaptı

Zonguldak’ta kurdukları iş yerlerinde babalarının 32 yıllık bir deneyimini akademik bir bilgi ile birleştirerek kendi işlerini oluşturduklarını anlatan Yıldırım, ilk işlerini de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptıklarını belirterek “Amerika’nın New York eyaletinde sahibinin Türk olduğu 200 metrekarelik 50 kişi ağırlayabilen yerel bir firmaya pizza restorandı tasarladık. Bu bizim için onur verici çünkü ilk işimizi Zonguldak dışında ABD’de yaptık. Bizim için de iyi bir deneyim oldu. Çünkü bu ülkenin sistemini tanıdık. Artık orada herhangi bir başka işe daha rahat koordine olabiliyoruz” diye konuştu.

Hedef dış pazarda etkin olmak

Eşi ile İstanbul’da çeşitli firmalarda mimarlık ve üretim müdürlüğü yaptıktan sonra oralarda edindikleri deneyimlerle kendi şehirlerine hizmet için yola çıktıklarını söyleyen Ubeydullah Yıldırım, “Bundan sonra hedefimiz kendimizi tanıtarak daha geniş pazarlara açılmak. Ve bu hedefi yurt dışı projesi ile birlikte çevre illerde de yapmaya çalışıyoruz. Şuan hali hazırda Samsun / Atakum bölgesinde de bir kafe projemiz tasarım aşamasında devam etmektedir. Yeni nesil olarak yaşadığımız şehre bir şeyler katmak en büyük arzumuz. Zonguldak’tan hem Türkiye geneline hem de yurt dışına iş yapmak hedefindeyiz. Biz buradan katma değeri yüksek projeleri çıkarabileceğimize inanıyoruz. En büyük hedefimiz Zonguldak’ta iyi tasarım yapabilen kendini uluslararası alanlarda da gösterebilen, fuarlara katılabilen bir şirket oluşturmak” diye konuştu.