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Petrol Ofisi'nden ilk! Ultra düşük kükürtlü yakıt üretimi gerçekleştirildi

Petrol Ofisi Grubu ilk ultra düşük kükürtlü yakıt (ULSFO) üretimini Derince'deki terminalinde gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Petrol Ofisi'nden ilk! Ultra düşük kükürtlü yakıt üretimi gerçekleştirildi
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Petrol Ofisi Derince'deki terminalinde ilk ultra düşük kükürtlü yakıtı üretti. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşan Petrol Ofisi, transit siyah ürün pazarının yüzde 20'den fazlasını karşıladı.

Derince'de ilk ULSFO üretildi 

Akdeniz'de gemi yakıtlarında kükürt sınırının yüzde 0,10'a düşürüldüğü yeni döneme girilirken Petrol Ofisi Grubu'nun Kocaeli Derince'deki terminalinde ilk ULSFO üretildi. 

Türkiye, 1 Mayıs 2025 itibarıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen Emisyon Kontrol Alanı (ECA) kapsamına girdi.

Kocaeli Derince'deki terminalinde gerçekleştirdiği bu önemli üretimle birlikte Petrol Ofisi, motorin, DMA ve VLSFO kapasitesine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliğini de kazanmış oldu.

Hızlı ULSFO tedariki sunulabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, Türkiye'nin Akdeniz bölgesi Emisyon Kontrol Alanı kapsamına dahil edilmesinin, düşük kükürtlü yakıtlara yönelik talebi önemli ölçüde artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu değişime hızla adapte olarak operasyon güvenliğini önceliklendirip ürün testlerimize başladık. Terminal Operasyonları ve İkmal Müdürlüğü ekiplerimizin hassas çalışmaları neticesinde de Kocaeli Derince'deki tesisimizde ilk ULSFO üretimimizi başarıyla tamamladık. Üretim teknolojimizi ikmal gücümüzle birleştirerek sektörümüzün sürdürülebilir geleceğine giden yolda öncü adımlar atıyor, bu sayede hem yerli hem de transit geçen gemilere kesintisiz ve hızlı ULSFO tedariki sunabiliyoruz. Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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