Ali Yıldız: “Güçlü ve birleştirici bir Marmarabirlik inşa edeceğiz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu’nda yaşanan değişimin ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Başköy’de bulunan Genel Müdürlük Binası’nda düzenlediği basın toplantısında 71 yıllık tarihiyle ülkenin lokomotifleri arasında yer alan, 8 Kooperatifi ve yaklaşık 30 bin ortağı için hizmet üreten Marmarabirlik’in, yeni dönemde yeni hedeflere odaklanacağını belirten Yıldız, “Özellikle son yıllarda ortak fikir birliğinden sapılarak, dayatmalar çerçevesinde alınan yanlış kararlar, malesef Marmarabirlik’in hak ettiği yapı taşı etkisinde güç kayıpları yaşanmasına sebep oldu. Biz de bu noktada yönetim kurulumuz ile birlikte Marmarabirlik için elimizi taşın altına koyduk” dedi.

Son dönemde gündemi meşgul eden borç konusuna da değinen Yıldız, “Durum Marmarabirlik gibi güçlü bir kurumun doğru yönetildiğinde sübvanse edemeyeceği bir problem değildir. Görevimizin başına oturduğumuz ilk andan beri tüm çalışma arkadaşlarımız ile yeni dönemdeki hedeflerimizi konuşurken, bunun ilk sırasına kurumsallıkta atacağımız adımları koyduk. 8 Kooperatifimizin her birine ayrı ayrı kıymet vererek, hiç birini birbirinden ayırmaksızın birleştirici bir üst kuruluş olma amacını taşıyoruz. Önümüzdeki kampanya dönemine kadar iç işleyişimizdeki ana değişiklikleri tamamlayarak, hasat dönemine tüm hazırlıklarımız ve planlamalarımız ile gireceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

“Enflasyon muhasebesi kaynaklı zarar kapatıldı”

Başkan Yıldız, özellikle son bir kaç aydır çeşitli medya mecralarında çıkan haberler ile sosyal medya hesaplarındaki spekülatif paylaşımlarda Marmarabirlik’in zarar ettiğinin yazılıp çizildiğini belirterek konuyla ilgili şeffaf verilerle ayrıntılı açıklama yapması için sözü Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş’a bıraktı. Ertaş, bahse konu zararın 2023-2024 yılı bilançosunda enflasyon muhasebesinden kaynaklı oluştuğunu söylerken “Bu zarar, 2025 Nisan ayı itibariyle alınan Genel Kurulu kararı doğrultusunda geçmiş yıl karları ve fonlarlar katatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Ali Yıldız ayrıca Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi’nin planladığı zeytinyağı tesisi ve Türkiye’de bir ilk olacak Mudanya Uygulamalı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Lisesi için bir proje başlatıldığını söyleyerek, “Daha önce bu projede Marmarabirlik’in ismi yok iken, şimdi bu projenin bir köşesinde Marmarabirlik de olacaktır” dedi. Yıldız ayrıca ortaklara fark ödemelerinin de Kurban bayramı öncesi yapılacağını aktardı.