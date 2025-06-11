Sessiz Enerji’den yerli depolama sistemleri

Sessiz Enerji markası ile 2021 yılından bu yana Zonguldak’ta fabrika ve konutların enerji ihtiyacını karşılamaya dönük taşınabilir güç istasyonları imalatı yaptıklarını belirten Alternatif Sessiz Enerji Sistemleri Limitet Şirketi Genel Müdürü Önder Işık, “Yaptığımız sistem ile bir konutun iki günlük. Bir Fabrikanın 8 saatlik elektrik ihtiyacını aynı şebeke elektriği kalitesinde karşılayabiliyoruz” dedi.

Üretilen enerjinin depolanmasının bugün salt Türkiye’nin değil dünyanın bir sorunu olduğunu vurgulayan Işık, “ Bu konu aslında dünyanın gündemindeki bir problem. Elektrik üretiliyor ama depolanamıyor. Dünyanın en iyi teknolojisine sahip ülkeler şimdi bu elektriği nasıl depolarız düşüncesi içindeler” diye konuştu.

Yerlilik belgesine sahip

Taşınabilir Enerji Merkezi üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer aldıklarını anlatan Alternatif Sessiz Enerji Sistemleri Şirketi Genel Müdürü Önder Işık, yaklaşık 20 yıldır AR-GE çalışmaları sürdüren firmalarının testleri ve sertifikasyon işlemleri tamamlanan nihai ürünlerin seri üretimini yaptığını ve ürünlerinin yüzde 60 oranında yerlilik belgesine sahip olduğunu vurguladı. Işık yaptıkları Güç İstasyonunun elektriği şebeke kalitesinde güvenli biçimde depolayan bir sistem olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yani evdeki bir su deposu mantığında kendi enerjinizi depolayabiliyorsunuz herhangi bir karbon ayak izine sebebe olmadan, herhangi bir yakıt maliyeti olmadan, gürültü olmadan güvenli bir şekilde elektriğinizi depoluyorsunuz sonucunda da kesinti olduğunda veya elektrik olmayan bir yere sistemi götürerek kullanabiliyorsunuz”.

İhracatı her geçen yıl artıyor

Yurt içinde 38 ilde bayi ve servis ağına sahip olduklarını, yaklaşık üç yıldır da dış pazara açıldıklarını anlatan Işık, Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Irak gibi ülkelere olan ihracatlarını yeni ülkeler ile büyültmeyi hedeflediklerini belirtti. Önder Işık, ürünler hakkında şu bilgileri verdi:

Araba çakmağından şarj oluyor

“İhtiyaca göre 40 çeşit modelimiz var bunlardan 20 tanesi taşınabilir seviyede. Yani arabanızın bagajında bile taşıyabileceğiniz ürün var. Kamp yaptığınız yerde enerji ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz. En önemlisi de yaptığımız sisteme sadece şebekeden değil, güneş enerjisinden, rüzgar tribününden hatta gerektiğinde aracın çakmak kısmından bile şarj olabiliyor” dedi.

Firmalarının tamamen sessiz ve çevreci yeni nesil güç kaynaklarının imalat ve satışını yaptığını belirten Alternatif Sessiz Enerji Sistemleri Şirketi Genel Müdürü Önder Işık, şu bilgileri verdi:

“Ürünlerimiz kullanılan alanlarda kesintisiz, sessiz, fosil yakıtsız enerji imkânı sağlamaktadır; Sessiz Enerji modelleri en başta elektrik enerjisini güvenli ve uzun süreli depolamayı; diğer taraftan da taşınabilir/mobil yapısı sayesinde enerji ihtiyacı olan her yere ulaşabilmeyi hedeflemektedir. Sessiz Enerji sadece ülke içi değil dünya ülkelerine de ihracat yaparak enerji sektörüne uluslararası yenilikçi çözümler üretmektedir. Özellikle Mobil Power Station / Taşınabilir Enerji Merkezi üretiminde Türkiye de önde gelen firmalar arasında yer almaktayız.”