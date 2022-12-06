Hepsiburada’nın ABD’deki hukuki süreçleri anlaşmayla sonuçlandı

Hepsiburada, aleyhine açılan iki davadadan vazgeçilmesi için 13.9 milyon dolara anlaştı.

Hepsiburada'nın geçen yıl temmuz ayında Nasdaq borsasında halka arz olmasının ardından şirket yöneticileri, hisseleri satan ana ortak TurkCommerce BV ve halka arza aracılık eden kurumlara karşı dava açılmıştı.

Halka arz edilen hisseleri alanların da aralarında bulunduğu kişiler davaları geçen yıl eylül ve ekim aylarında açmışlardı.

Şirketin dün akşam ABD'deki düzenleyici kurum üzerinden yaptığı açıklamaya göre taraflar Hepsiburada ve TurkCommerce tarafından yapılacak 13.9 milyon dolar ödeme karşılığında iddialardan vazgeçilmesi konusunda anlaştı.

Anlaşmayla birlikte dava süreçlerinin tamamen sona erdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Şirket iddiaların asılsız olduğunu düşünmeye devam etmektedir ve anlaşma kârlılığa odaklanmasını sağlayacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasının birkaç ay alabileceği ifade edildi.