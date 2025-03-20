HİDROMEK, kapasitesini beş yılda 2,5 kat artıracak

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

HİDROMEK, genişleyen üretim merkezleri ile birlikte kısa vadede üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıracak. Kurulduğu, 1978 yılından beri sürekli yeni ürün geliştirme ve üretim hacmini artırmaya yönelik yatırımlar gerçekleştiren HİDROMEK, 2025 yılında da yeni bir yatırım hamlesine başlıyor. ASO 1. OSB’de çalışmaları devam eden HİDROMEK Üretim Üssü’nün ilk aşaması 2018 yılında tamamlanmıştı. Projenin tamamlanan ilk etabıyla birlikte daha önce ithal edilen; şanzıman, aks, hidrolik redüktör gibi ana komponentler artık şirket bünyesinde üretilmeye başlandı.

HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, yeni yatırım ile birlikte 3 ila 5 yıl içinde 2,5 kat büyüme beklediklerini bildirdi. Mustafa Bozkurt, ASO OSB’deki 1400 dönümlük yeni üretim üssünün kapılarını EKONOMİ’ye açarken, şirketin önümüzdeki 5 yıllık projeksiyonlarını açıkladı. Özellikle 2025 yılının HİDROMEK için çok daha hızlı ve verimli geçeceğini belirten Bozkurt, yatırım tamamlandığında ürün portföyünde yer alan ekskavatörde iki kat, lastikli yükleyicide 3 kat kapasite artışı yaşanacağını belirtti. Bozkurt, kazıcı yükleyici ürün grubunda ise yüzde 50’ye yakın büyüme kapasitesi olduğunun altını çizdi.

“Yüzde 100 elektrikli yeni modeller”

2025 Nisan ayında son teknoloji kaynak robotları, talaşlı imalat tezgâhları, entegre boyahane tesisi ve montaj hatlarını bünyesinde barındıran yeni ekskavatör fabrikasını devreye alacaklarını vurgulayan Mustafa Bozkurt, “Yüksek tonajda ekskavatör ve motor greyderler, dizel ve hibrit motorlu ürünler, %100 elektrikli yeni modeller, farklı iş sahalarına yönelik yeni çözümler, sektörün geleceğini şekillendirecek teknolojilerle birlikte yeni bir ürün grubu üzerinde de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu. Geliştirmekte oldukları ve lansmanını Nisan’da yapacakları en yeni ürün grubuyla farklı iş kollarını da müşteri segmentine ekleyeceklerine değinen Bozkurt, “Başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde kullanılabilecek, kentsel dönüşümde de yararlanılabilecek yeni ürünlerimizin lansmanını da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım ile birlikte üretim alanı fiziki olarak büyürken, verimlilik artışını da sağlayacaklarını söyleyen Mustafa Bozkurt, “Örneğin fiziki alan yüzde 50 büyüyünce, yeni teknolojilerle değişen iş yapış şeklindeki değişikliklerle verimliliği de yüzde 50 artırıyoruz” diye konuştu.

■ “6 kıta 130 ülkede HİDROMEK var”

Şu an 6 kıtada 130’dan fazla ülkede HİDROMEK makinelerinin çalıştığını ifade eden Bozkurt, “İhracat ağımıza yeni bir ülke eklemek kadar halihazırda bulunduğumuz ülkelerdeki varlığımızı güçlendirmek de bizim için oldukça önemli. Daha çok yerleşik olmak, daha kuvvetli olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İhracatın ciro içindeki payının yüzde 50’nin biraz üzerinde olduğunu anlatan Bozkurt, “Mevcut yatırımlarımızla hedefimiz ciroda yaklaşık iki katına yakın büyüme. Önümüzdeki üç ila beş yıl içinde iki ile iki buçuk katı arasında büyümeyi hedefl iyoruz. Bunda ağırlıklı olarak ihracat pazarında büyümeyi planlıyoruz. Bu süreçte ihracatın ciro içindeki payını yüzde 75-80’e çıkarmayı öngörüyoruz” dedi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de ithalat süreçlerini düzenlemek ve denetlemek adına yürürlükte olan bazı yasal düzenlemeler bulunduğunun altını çizen Bozkurt, “Bu düzenlemelerin, sektörde belli standartlar oturtmak üzere daha da detaylandırılmasını ve denetimlerin de bunlara uygun şekilde sıklaşmasını, yerli üreticiye destek olmak ve rekabeti daha dengeli kılmak açısından oldukça önemli görüyoruz” diye konuştu.