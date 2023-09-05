Hitachi Astemo Türkiye’de üst düzey atama

EKONOMİ/BURSA

Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikasında önemli bir atama gerçekleştirildi. Firmanın Bursa’daki fabrikasında Operasyon Müdürü olarak görev yapan Altuğ Aydoğan’ın, şirketin genel merkezine transfer olmasının ardından, kendisinin yerine sektörde önemli başarılara imza attığı belirtilen ve son olarak Orhan Holding bünyesinde fabrika müdürü olarak görev yapan Ümit Karakuş atandı.

Ağustos 2023 itibarıyla resmen görevine başlayan Karakuş, firmada üretim, bakım ve sürekli iyileştirme departmanlarına liderlik etmek, bu fonksiyonlar arasında sinerji ve iş birliği geliştirmek, operasyonel KPI'ları takip etmek ve şirketin sürekli iyileştirme hedeflerine öncülük etmek konularında sorumluluk üstlenecek.