Türkiye’nin en büyük dergi yayıncısı Doğan Burda ünvanını değiştiriyor!

RePie Yatırım Holding ve Altun Capital Holding ortaklığındaki yapıda dönüşüm sürecine giren şirket, medya teknolojileri ve yapay zekâ entegrasyonu gibi alanlarda sürdürülebilir bir büyüme modeli benimsiyor. Bu adım, yayıncılıktaki liderliğini dijital dünyaya taşıma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, şirketin artık video prodüksiyonları, dijital platformlar ve veri tabanlı içerik üretiminde entegre bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun da medya teknolojilerine yönelik yatırımlarla dijital yayıncılığın standartlarını yükselttiklerini vurguladı.

"Tüm grup dergilerini tek noktada sunacak dijital bir yayın platformu hazırlığı sürüyor"

Şirketin CEO’su Cem M. Başar liderliğinde, tüm grup dergilerini tek noktada sunacak dijital bir yayın platformu hazırlığı sürüyor. Dijitalleşme süreci kapsamında ayrıca YouTube gibi video platformlarında yayıncılık faaliyetleri de başlatılarak, çok kanallı ve etkileşim odaklı bir medya yapısı oluşturulacak.

Big Media & Technology, aylık 40 milyonun üzerinde sayfa gösterimine sahip 21 internet sitesi ve 7,3 milyonun üzerinde sosyal medya takipçisine ulaşarak güçlü bir dijital erişim sağlıyor. Şirket, geleneksel yayıncılıktaki deneyimini yeni medya teknolojileriyle birleştirerek erişilebilir, etkileşimli ve özgün içerikler sunmayı hedefliyor.

Yasal süreç başlatıldı

25 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan yeni ünvan değişikliği için aynı gün Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunuldu. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte şirket, dijital yayıncılığın liderlerinden biri olma yolunda kurumsal dönüşümünü resmileştirmeyi amaçlıyor.