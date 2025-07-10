Garanti BBVA ve Huawei'den akıllı saatlerde temassız ödeme için iş birliği

Garanti BBVA, ödeme sistemleri alanında yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) ile Huawei Türkiye arasında yeni işbirliği anlaşması yapıldı.

Türkiye’deki ilk ve tek uygulama

Artık BonusFlaş, Huawei’in yeni nesil akıllı saati HUAWEI WATCH 5 ‘te temassız ödeme deneyimi sunan Türkiye’deki ilk ve tek uygulama oldu.

Bu iş birliğiyle, WATCH 5 kullanıcısı Garanti BBVA müşterileri, fiziki kart ya da cep telefonu taşımaya gerek kalmadan hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapabiliyor. Markanın diğer NFC destekli saat modellerinde de yakın zamanda BonusFlaş’la temassız ödeme özelliği kullanılabilecek.

Saatle temassız ödeme konforu

Garanti BBVA müşterileri, BonusFlaş uygulamasının teknolojik altyapısı sayesinde, ödeme sırasında cep telefonlarını ya da fiziksel kartlarını kullanmadan, saatleriyle hızlı ve güvenli bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzü, yüksek işlem hızı ve gelişmiş güvenlik standartları sayesinde BonusFlaş, temassız ödemeleri saat üzerinden de kolaylıkla yapılabilir hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, Huawei’nin sunduğu zarafet ve ileri teknoloji ile birlikte temassız ödeme konforunu da bileklerinde taşıyor.

Kerem Orbay: Ödemeleri ‘görünmez’ kılmayı hedefliyoruz

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Temassız ödeme teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla bir yandan müşteri deneyimini mümkün olan her platformda geliştirirken bir yandan da ödemeleri ‘görünmez’ kılmayı hedefliyoruz. Teknolojinin sağladığı tüm olanakları, müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere dönüştürüyoruz. Huawei gibi global bir teknoloji lideriyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, mobil cüzdan deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Akıllı saatinizi aynı zamanda cüzdanınız haline getiren BonusFlaş uygulamasıyla temassız ödeme olanaklarımızı daha da çeşitlendirmiş olduk. Yakın zamanda tüm modellere aynı teknolojimizi entegre ederek Huawei akıllı saat kullanıcıları ile bu teknolojimizi her modelde buluşturmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA olarak inovasyon odağımızla müşterilerimize zaman kazandıran, güvenli ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Huawei Türkiye CEO’su Wan Fei: Kullanıcı deneyimini arttırıyoruz

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Wan Fei ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yenilikçi teknolojileriyle Türkiye'de dikkat çeken akıllı saat markası olarak, son teknoloji giyilebilir ürünlerimizi globalde olduğu gibi, Türkiye’de de tüketicilerle memnuniyetle buluşturuyoruz. Buna ek olarak, tüketicilerimizin hayatını kolaylaştıracak yerel çözümler ve teknoloji iş birlikleriyle, Türkiye’deki kullanıcı deneyimi memnuniyetini arttırmaya devam ediyoruz. Bu noktada, en yeni akılllı saatimiz HUAWEI Watch 5 için, Garanti BBVA ile yaptığımız iş birliği, BonusFlaş temassız ödeme özelliği ile bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bu entegrasyonlarımızı, önümüzdeki dönemde diğer kategori akıllı saatlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz.”

BonusFlaş 5,5 milyonun üzerinde telefonda yer alıyor

Türkiye’nin sektöründe ilk mobil cüzdanı BonusFlaş, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) tarafından geliştirilen altyapısıyla, farklı işletim sistemleri ve cihazlarla yüksek uyumluluk sağlayarak kullanıcılarına kesintisiz bir ödeme deneyimi sunuyor. 5,5 milyonun üzerinde Garanti BBVA kullanıcısının telefonunda yer alan BonusFlaş, QR ile ödeme, NFC ile mobil temassız ödeme, kampanyalar, kart yönetimi ve anlık bildirim özelliklerinin yanında, akıllı saat üzerinden NFC ile temassız ödeme özelliğiyle kullanıcı deneyimini ileri taşıyor.