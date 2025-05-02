İntegral Yatırım’dan Ankara’ya yeni irtibat bürosu

İntegral Yatırım, Ankara’da yeni bir irtibat bürosu açarak faaliyet alanını genişletti. İntegral Yatırım Yönetim KuruluÜyesi İbrahim Taşdoğan, “Yeni irtibat bürosu ile Ankara ve çevresindeki yatırımcılara özel çözümler sunmayı ve bölgedeki ekonomik aktiviteye katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” dedi.

‘Ekonomiye katkı sunuyoruz’

İntegral Yatırım olarak, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine olan inançlarının tam olduğunu dile getiren İbrahim Taşdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara, ülkemizin başkenti olmasının yanı sıra önemli bir ekonomi ve finans merkezi konumundadır. Bu nedenle, Ankara’da bir irtibat bürosu açarak bölgedeki yatırımcılarımıza daha yakın olmayı ve onlara daha iyi hizmet sunmayı amaçladık.”

İntegral Yatırım’ın Ankara irtibat bürosunun, deneyimli, nitelikli kadrosuyla hizmet sunacağını kaydeden Taşdoğan, “Bu yeni adım, İntegral Yatırım’ın Türkiye’nin dört bir yanındaki yatırımcısına kaliteli ve güvenilir hizmet sunma vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi. Dijitalleşme vizyonumuzu kararlılıkla sürdürürken, birebir iletişim ihtiyacı duyan yatırımcılarımızla yerinde temas kurmak ve merkeze taşıyamadığımız nitelikli insan kaynağını bulundukları şehirde değerlendirmek amacıyla bu irtibat ofisini devreye aldık. İntegral Yatırım, Ankara irtibat bürosu aracılığıyla bölgedeki ekonomik gelişmelere katkıda bulunmayı ve yatırımcılarına değer katmayı sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

‘6,5 milyar TL’lik kaynak yarattık’

İntegral Yatırım’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine önemli katkılar sağladığını, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yatırımcıların güvenini kazandığını kaydeden İbrahim Taşdoğan, “Şirketimiz, halka arzlar, tahvil ve bono ihraçları gibi pek çok alanda başarılı çalışmalara imza attı. Son 1 yıl içerisinde Yiğit Akü ve Efor Çay’ıntoplamda yaklaşık 3.9 milyar TL’lik halka arz süreçleri başarıyla tamamlandı.Sermaye piyasası borçlanma araçları kapsamında 4 farklı firmanın ihraç süreçlerine aracılık edilerek,özel sektöre 4 tahvil ihracıyla yaklaşık 1.4 milyar TL ve 6 bono ihracıyla yaklaşık 1,1 milyar TL kaynak sağlanmış oldu. İntegral Yatırım, bu başarılı çalışmalarıyla son 15 aydayaklaşık 6,5 milyar TL’lik bir kaynak yaratarak şirketlerin finansmana erişimine önemli destek sundu.” diye konuştu.