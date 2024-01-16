Işıklar Holding, Kazakistan’da torba fabrikası kuracak

Necla DALAN

Işıklar Holding, Türkiye’nin en köklü sanayi gruplarından… Tuğla, ambalaj, döküm, enerji, inşaat gibi alanlarda faaliyetleri var. 2001 krizinden sonra sıkıntılı günler yaşayan grup, kısa sürede toparlandı, borçlarını kapattı. Artık tüm işlerini borçlanmadan yapıyor. “Kriz yaşayan şirketlerde borçlanmaya karşı alerji olduğu doğruymuş” diyen Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık ile buluştuk.

Buluşmamızda Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı Ela Işık Şengil de vardı. 2023 yılını 10 milyar TL kombine ciro ile kapattıklarını anlatan Rıza Kutlu Işık, geçen yıl toplam 410 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi. 2023’te devreye aldıkları yeni projeler ve kapasite artışları sayesinde yüzde 100 büyüme elde ettiklerini söyleyen Rıza Kutlu Işık, Işıklar Ambalaj'ın Çumra ve Erbil fabrikalarında kapasite artışına gideceklerini, Kazakistan’da yeni bir kraft torba fabrikası yatırımı başlatacaklarını vurguladı.

Torba tesislerinin kapasiteleri artırılacak

Yatırım odaklı bir grup olarak yeni yılda da büyüyeceklerini dile getiren Işık, şöyle devam etti:

“Işıklar Ambalaj şirketimiz son teknoloji bir yeni hat ile Çumra’daki kapasitesini yüzde 25 arttırırken, Erbil’de faaliyet gösteren Packaging Sack iştirakimiz de çimento torba hat yatırımı ile kapasitesini yüzde 100 arttıracak yatırımlara başladı. Her iki fabrikamıza 3600 metrekarelik yeni kapalı alan ekleyeceğiz ve 2024 ilk çeyreğinde devreye girecek. Çumra’nın kapasitesi 250 milyon adede, Erbil’inki 160 milyon adede çıkacak.

Kazakistan'ın Çimkent bölgesinde de yeni bir torba fabrikası yatırımını başlatacağız. Kazak yönetimi bizi davet etti. 80 milyon torba kapasiteli bir tesis olacak ve 2025 yılında devreye girecek. Kazakistan ve diğer Türki cumhuriyetlere hitap edecek. Yeni yatırımlarımızın faaliyete geçmesiyle birlikte 17 milyar liralık kombine ciroya ulaşmayı hedeflediğimiz 2024 yılında, ihracat ağımızı daha da genişleterek büyümeye devam edeceğiz.”

“İnternet alışverişi için zarf üretiyoruz, bu alanı büyüteceğiz”

Rıza Kutlu Işık, internet alışverişlerinde kullanılan zarfları üretmeye başladıklarını ve bu alanın çok hızlı büyüdüğünü de anlattı. Işık, “İtalyan JB poşet makinası aldık. Bu alan gelişiyor ve ihracat fırsatı da var. LC Waikiki, Penti gibi şirketlerden büyük siparişler aldık. Başka markalarla görüşmelerimiz sürüyor. Zarf ve poşet işini büyüteceğiz. İki makine daha alacağız” dedi.

Almanya’da gayrimenkul yatırımı planlıyor

Rıza Kutlu Işık, grubun Bartın, Niğde, Kırşehir gibi illerde gayrimenkulleri olduğunu ve konut için projeler geliştirdiklerini söyledi. Işık, şöyle devam etti: “Bartın’da 205 konutluk projemizle başladık. 360 konutluk bir projemiz daha var, bu sene başlamayı planlıyoruz. Bartın’da inşaat başladık. Zemini fore kazıklarla güçlendireceğiz. Depreme dayanıklı, az katlı ve bizim tuğlalarımızla farklı bir havası olan bir site konsepti olacak. Niğde’de eski bir fabrika arazimiz var. AVM, yurt, otel yapmak üzere imar durumunu değiştirmiştik. AVM’den vazgeçtik. Organize sanayiye dönüştürüyoruz imar durumunu. Niğde’de 1000 talebelik bir yurt projemiz de var. Sofya’da ise 60 konutluk bir projeye başladık orada kurduğumuz bir iştirak üzerinden. Almanya’da da hazır kiracısı olan iyi projeleri satın almaya dönük bir şirket kurduk.”

Bir zamanlar 4 fabrikası olan Amerika’ya tuğla satacak

Rıza Kutlu Işık, klasik tuğlayı bıraktıklarını, dekoratif tuğlalar yaptıklarını da anlattı. Üretimin yüzde 40’ını İngiltere ve komşu ülkelere sattıklarını kaydeden Işık, yakında Amerika’yla da çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Işık, “2001 krizinden önce Amerika’da dört tuğla fabrikamız vardı. Yıllardır Amerika’ya torba ihraç ediyoruz. Şimdi tuğlaya da başlayacağız. Tüm sanayi şirketlerimizde satışlarımızın yüzde 50’sinden fazlasını ihracat olarak gerçekleştirme hedefimiz doğrultusunda yeni ürün ve yeni pazar arayışlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Tuğlada her pazara özel ürünler ürettiklerine de dikkat çeken Işık, bu alanda bu yıl 1 milyon dolarlık otomasyon yatırımı yapacaklarını kaydetti.