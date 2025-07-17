ITFC’nin leasing sektöründe imzalanan ilk sözleşmesi Türkiye’de AKLease ile hayata geçti

AKLease, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu (ITFC) ile yapılan anlaşma kapsamında AKLease, iki yıl vadeli 15 milyon avro tutarında bir finansman sağladı. Bu kaynak, özel sektörün ve özellikle KOBİ’lerin ithalat ve ihracat öncesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak, yeşil projeleri ve sürdürülebilir iş modellerini desteklemek amacıyla kullanılacak. Anlaşma, aynı zamanda AKLease’in çevreci finansman ürünü ECOLease’i de güçlendirecek.

“Türkiye’de leasing sektöründe bir ilke imza attık”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, şunları söyledi: “Bu iş birliği, leasing sektöründe yenilikçi finansman modellerinin gelişmesine katkı sunarken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen projelere kaynak sağlama vizyonumuzu da güçlendiriyor. ITFC’nin dünya genelinde bir leasing firması ile imzalanan ilk sözleşmesi olma özelliğini taşıyan bu iş birliği, Türkiye’de de sektöre yeni bir soluk getiriyor. Sürdürülebilirliği, çevre dostu finansman modellerini ve kapsayıcı çözümleri odağına alan bu iş birliği, reel sektöre katma değer yaratacak önemli bir potansiyele sahip.”

“Özel sektöre uzun vadeli desteğimizi sürdürüyoruz”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan ITFC Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Nazeem Noordali ise şu ifadeleri kullandı: “Bu anlaşma, Türkiye özel sektörüne yönelik uzun vadeli desteğimizi bir kez daha ortaya koyuyor. AKLease gibi önde gelen kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz ortaklıklar sayesinde ITFC’nin ticareti teşvik etme ve ekonomik büyümeyi destekleme misyonunu daha da ileriye taşıyoruz.”