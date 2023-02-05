Karsan, Mersin’e 272 adetlik araç teslimatını tamamladı

Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katkılarıyla geçen yıl açtığı araç alımı ihalesi kapsamındaki 67 ATAK ve toplam 205 adet Menarinibus Citymood teslimatını tamamladı. İhale kapsamındaki son 41 adet otobüsü de teslim eden Karsan, üç yıl boyunda araç bakım ve onarım hizmeti verecek.

Araç teslim töreninde konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan'ın kendi Ar-Ge birimiyle geliştirdiği ve ileri teknolojiyle donattığı modelleriyle toplu ulaşımın geleceğine yön veren öncü markalardan biri olduğunu belirtti. Kentlerin toplu ulaşım çözümlerine destek sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Baş, “Tarihi ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin en güzel kentlerinden Mersin'e yönelik yaptığımız bu teslimatın şehrin toplu taşıma çözümleri için son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz teslimatların ardından Mersin halkı, şehir içinde daha konforlu ve daha güvenli biçimde seyahat edebilecek. Bu teslimatla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, büyükşehir belediyeleri arasındaki en genç ve çevreci toplu taşıma filosuna sahip oldu. 12 ve 18 metrelik CNG'li çevre dostu otobüslerimiz; düşük yakıt tüketimi ile belediyelerin kullanım giderlerini düşürüyor, yakıttan sağladığı tasarrufu sessiz ve konforlu sürüşüyle de destekliyor." şeklinde konuştu.