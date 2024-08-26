iyzico, kazanç ve harcamaların tek kartla yönetilmesini sağlayan iyzico Business'ı duyurdu 

iyzico Business, ölçek fark etmeksizin tüm üye iş yerlerine e-ticareti kolaylaştıran birçok avantaj sunarken, finansal yönetimde de kapsamlı çözümler sunuyor.

İşte yeni kart iyzico Business’ın öne çıkan özellikleri:

Kapsamlı finansal yönetim: iyzico Business, üye iş yerlerinin iyzico ekosistemi içerisinde tüm finansal işlemlerini, tek bir platform üzerinden yönetmelerine olanak tanır. Böylece KOBİ’ler başta olmak üzere tüm iyzico üye iş yerleri, farklı platformlara ihtiyaç duymadan finansal operasyonlarını kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Alternatif ödeme seçenekleri: iyzico Business, hem fiziki hem de sanal ortamda sunduğu kullanım seçenekleriyle üye iş yerlerinin kolayca ödeme yapmasını sağlar. Ayrıca, tüm ATM’lerden nakit çekme ve para transferi işlemleri 7/24 gerçekleştirilebilir.

FAST ile hızlı ve kolay transfer: Üye iş yerleri, kendileri için özel atanan IBAN’larından FAST entegrasyonu sayesinde dilediği hesaba hızlıca bakiye transferi yapabilir.

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan iyzico Business, finansal yönetim süreçlerini daha kolay, hızlı ve verimli hale getiriyor. Bu yenilikçi ürünle iyzico, KOBİ’lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı sürdürüyor.

"Dijital finansal hizmetler alanındaki öncü rolümüzü sürdürmeyi ve vizyonumuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

iyzico’nun ürün stratejisine dair bilgiler paylaşan iyzico CCO’su Şebnem Dağ Güven, iyzico Business’ın bu stratejiyle uyumlu olarak KOBİ’lerin dijital dönüşümüne nasıl katkı sunduğuna değindi. Güven, açıklamasında şunları söyledi:

“iyzico olarak KOBİ’lerin büyümesine rehberlik ederken dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda, üye iş yerlerimizin finansal operasyonlarını daha verimli hale getirmek için geliştirdiğimiz iyzico Business, KOBİ’lerin finansal işlemlerinde daha fonksiyonel ve entegre çözümler sunarak iş süreçlerinde kolaylık ve fark yaratmayı amaçlıyor. Ürün sayesinde üye iş yerlerimiz, kazançlarını ve harcamalarını kolayca yönetirken, finansmana ihtiyaç duyduklarında bakiyelerine anında ulaşabiliyor. Ayrıca, iyzico Business sadece ödeme alma süreçlerini değil, uygun fiyatlı kargo, muhasebe çözümleri ve e-ihracat gibi alanlarda sunduğu avantajlarla da KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine destek oluyor. Bu strateji çerçevesinde, fintek ekosistemindeki vizyonumuzla, iyzico’nun tüm oyuncular için değer yaratan bir platforma dönüşmesini hedefliyoruz. Orta vadeli stratejimizle hem üye iş yerlerimizin hem de son kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vererek, dijital finansal hizmetler alanındaki öncü rolümüzü sürdürmeyi ve sektördeki yenilikçi vizyonumuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

Yeni üye iş yerleri, Sanal POS başvuruları onaylandığında ücretsiz olarak iyzico Business kartına sahip olabilecek. Mevcut üye iş yerleri ise iyzico üye iş yeri paneli üzerinden ücretsiz kart başvurusu yaparak bu hizmetten kolaylıkla faydalanabilir. Başvuru ve detaylı bilgiye https://www.iyzico.com/isim-icin/iyzico-business üzerinden ulaşabilirsiniz.