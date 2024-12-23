Kılıçoğlu Kiremit Genel Müdür Yard. Ali Osman Özaydemir: "Çatılar kent silüetinin anahtarı"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Bir asra yaklaşan geçmişi ile kiremit ve çatı sektörünün lider markası Kılıçoğlu’nun Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, kentsel dönüşümde çatıların, kent silueti ve kimliği üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Doğru malzeme ve detay çözümleriyle çatının yalnızca bir bina elemanı değil, aynı zamanda bir kentin sosyal, kültürel ve mekânsal kimliğini yansıttığını açıklayan Özaydemir, yanlış çatı uygulamalarının kent siluetinde kopukluk yarattığını belirterek geleneksel yapıyı bozmadan gerçekleştirilecek dönüşümün, estetik ve bütünsel bir görünüm sağlayacağını ifade etti.

Kentsel görünümü etkileyen en önemli faktörlerden birinin de çatı olduğuna dikkat çeken Özaydemir, “Bir kente yukarıdan baktığınızda bütünsel, estetik çatı görünümü kentin genel silüeti üzerinde oldukça etkilidir. Kentin genel görünümünün yanında çatılar kent kimliği yani kentin kişilere gösterdiği sosyal, kültürel ve mekânsal durumu göstermektedir” dedi. Kentsel dönüşümde, kent siluetinin değişiminin geleneksel yapıyı bozmadan ve kentin geçmişine bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Özaydemir, “İnşa ve tasarım süreçlerinde çatılarda doğru malzeme seçimi ve projelerde doğru detay çözümlerine yer verilmesi kent siluetinin ileriki dönemlerde bozulmamasını garanti altına alacaktır. Yanlış malzeme seçimi ve uygulaması kent genelinde eski doku ile yeni doku arasında kopukluk yaratacak ve kent siluetini olumsuz yönde etkileyecektir. İlgili idarelerin bu kapsamdaki yönetmeliklerde doğru malzeme ve doğru detay çözümlere yönlendirmesi kent siluetini koruma altına alacaktır” diye konuştu.

Son dönemlerde çarpık kentleşme sonucunda özellikle çatılarda yönetmeliklere uygun olmayan ve kent silüetini bozan malzemeler görüldüğünü aktaran Özaydemir, “Kentsel dönüşüm bu çarpık kentleşmenin düzenlenmesi ve daha güzel bir görünüm sağlanması açısından da çok önemlidir. Kiremit, farklı modelleri ve renk alternatifleriyle çatılarda estetik bütünlük sağlayan özelliklere sahiptir” ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümün amacının binaların ve yapıların yenilenerek uzun yıllar sağlam bir şekilde kalmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Özaydemir, “Çatıların bu anlamda binaların çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çatının binanın en önemli koruyucu kalkanı olduğunu düşünürsek çatıda kullanılan malzemelerin ne kadar kritik olduğunu daha iyi anlayabiliriz” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık bir asırdır çatılar için en uygun malzemeleri üretiyoruz”

Eskişehir’deki kentsel dönüşüme bakıldığında iklim şartlarını göz önüne alarak en sağlıklı çatı malzemesinin kiremit olduğunu belirten Ali Osman Özaydemir, “Kiremit ile birlikte çatıda kullanılacak ısı ve su yalıtım detayları ve sistem ürünleri hem binanın ömrü hem de binada yaşayanların konforlu bir hayat geçirmeleri için önemlidir. Kılıçoğlu ve Megaron Çatı teknolojileri olarak Türkiye’nin çatılarını mükemmelleştirme sloganıyla yüzyıla yaklaşan tarihimizle her zaman çatı için en uygun malzemeleri üretiyor, modern çatı uygulama örneklerini de takip ederek ürün gamımızı sürekli genişletiyoruz. Kendi kentimiz Eskişehir’de de prestijli konutların çözüm ortağı olarak Eskişehir’in kent silüetine doğru çatı uygulamalarıyla katkı sağladığımızı düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.