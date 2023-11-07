Kimpur, konsolide net kârını yüzde 61 artırdı

Kimpur, 2023 yılı üçüncü çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan finansal tablolarına göre, Kimpur’un konsolide üçüncü çeyrek net karı yüzde 61 artış ile 285 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk 9 ayında toplam 883 milyon TL net kar elde eden Kimpur, brüt kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde112 artırarak 1.120 milyon TL’ye taşırken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) ise yüzde 87 artış ile 1.025 milyon TL’ye yükseltti.

Bu dönemde Kimpur’un esas faaliyet karı, 2023 yılının ilk 9 ayında yüzde 88 artarak 535 milyon TL’den 1.008 milyon TL’ye yükseldi. Ocak - Eylül 2023 döneminde yurt içi ve ihracat pazarlarına yaklaşık 108 bin ton poliüretan sistemleri satışı gerçekleştiren Kimpur; tonaj bazında ihracatta yüzde 17, yurt içinde yüzde 57 olmak üzere, toplamda yüzde 44’lük güçlü bir büyüme gerçekleştirdi. 2023 yılı üçüncü çeyreğinde ise satış tonajı yüzde 48’lik önemli seviyede büyüme ile 36 bin tona ulaştı.

Kârlılık ve konsolide gelirlerdeki önemli artışın yanı sıra bilanço yönetimindeki başarısını da sürdüren Kimpur, Net Finansal Borç / FAVÖK oranını 1’in altında muhafaza ederek, 0,73 seviyesine çekti.

“Yükselen karlılık ve stratejik yatırımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz”

Kimpur CEO'su Cavidan Karaca, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ettiklerini ve Türkiye'deki ikinci üretim tesisi olan Düzce fabrikasının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Karaca, şirketin ilk dokuz aylık performansıyla da ilgili şunları kaydetti: “2023 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 108 bin tonluk satış ve tonaj bazında yüzde 44’lük önemli büyüme seviyesi ile hem satış gelirlerimizde hem de net karlılıkta bütçemizin üzerinde bir performans sergiledik. Bu başarılı sonuçları, şirketimizin sadece ulusal değil, uluslararası arenada da güçlenen konumunun bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde ihracatımızı artırarak bu başarıyı sürdürmeyi planlıyoruz. Türkiye'de, Gebze tesisimizde 130 bin ton ve Düzce'deki yeni tesisimizde 30 bin ton kapasiteyle toplamda 160 bin ton üretim kapasitesi, Avrupa'da da 25 bin tonluk bağlı ortaklığımız ile bölgedeki en büyük poliüretan sistem üreticisi konumunda bulunuyoruz. Düzce'deki ikinci faz yatırımın devreye girmesiyle kapasitemizin 200 bin tonun üzerine çıkmasını ve bu sayede sektörde dünya genelinde ilk 10 içinde yer almayı hedefliyoruz. Şirketin pozisyonunu daha da güçlendirmeye, küresel pazarlardaki bilinirliğini artırarak rekabet gücünü artırmaya ve karlı ve sürdürülebilir büyümeyi sürdürmeye devam ediyoruz.”