Kocaer Çelik, ilk çeyrekte net karını yüzde 106 büyüttü

İZMİR / EKONOMİ

Kocaer Çelik, 2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Son dört yıldır arka arkaya satış hacmini yükselterek sektöründen pozitif ayrışmayı başaran şirket, 2025’in ilk çeyreğinde net satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 oranında artırdı. Toplam satışlarının yüzde 77’sini yurt dışına gerçekleştiren Kocaer Çelik, bu dönemde 4 milyar 523 milyon TL net hasılat elde etti, net karını da yüzde 106 büyüttü.

Kar marjlarında önceki yıla nazaran önemli artışlar sağladıklarını ifade eden Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Global çelik piyasalarındaki dalgalanmalar ve ekonomik koşulların TL’deki sınırlı değer kaybına karşılık, yüksek enflasyona bağlı olarak artan başta işçilik olmak üzere Türk lirası cinsinden maliyetlerin- ihracatçı firmalar üzerindeki baskısına rağmen, yüksek katma değerli ürünlerle karlılığımız güçlendi. İlk 3 ayda toplam 653 milyon TL FAVÖK elde ettik” diye konuştu.

Şirketin Aliağa’daki üç çelik profil fabrikasının ikisinde yürütülen revizyon ve yeni makine-teçhizat yatırımlarının son iki yıl içinde tamamlanmasının ardından, çelik profil segmentindeki yatırım ihtiyaçlarının azaldığını ifade eden Kocaer, “2025 yılının ilk çeyreğinde enerji segmenti hariç yatırım harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yarıdan fazla azalarak 72.8 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Azalan yatırım harcamaları ve disiplinli işletme sermayesi yönetimi neticesinde, toplam finansal borçlar 2024 yılsonuna göre yüzde 4 oranında gerilerken net finansal borcun FAVÖK’e oranı 1x seviyesinde tutularak güçlü finansal yapı korundu. Diğer taraftan, finansman giderlerindeki artış ve enflasyon muhasebesi uygulamaları nedeniyle kaydedilen parasal kayıplara rağmen faaliyet performansını güçlü şekilde sürdürdük. Enflasyon düzeltmesi sonrası net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 106 oranında artırarak 273 milyon TL’ye yükselttik” dedi.

Orta-uzun vadeli büyüme vizyonunu ve hedeflerini kamuoyu ile paylaşan şirketin 2030 büyüme stratejisi, yüksek katma değerli çelik profil ürünlerin üretimini artırmak ve 900 MW güneş enerjisine eşdeğer, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 250 MW’lık kurulu güce ulaşmak olarak belirlendi.