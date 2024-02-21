Kontrolmatik Çin finansmanıyla Türkiye’nin en büyük enerji depolama tesisini kuruyor

Mehmet KAYA

Enerji sektöründeki çeşitli yatırımıyla dikkati çeken Kontrolmatik, iştiraki Progresiva aracılığıyla, Türkiye’nin en büyük enerji depolama tesisini kuruyor. Tesis kurulduğu anda 1 GWh gücünde 4 saat elektrik verme imkanına sahip olacak. Bu yatırıma bağlı olarak, ikinci depolamalı üretim tesisi kurma lisansı da alarak, rüzgar enerji santrali de yapılacak. Firmanın yatırımının ilk fazı, enerji depolama yatırımı olacak ve Çin’in devlet şirketi Harbin Electric International Company (HEI) finansmanı ve inşaat ana yükleniciliğinde yapılacak.

HEI, birinci faz enerji depolama tesisine 300 milyon dolar kredi sağlayacak ve anahtar teslimi olarak işi yürütecek. HEI ayrıca Kontrolmatik ve yine Kontrolmatik grup şirketlerinden Pomega’ya alt yüklenici olarak da iş verecek. Kontrolmatik’in iştiraki Pomega, elektrik depolamaya yönelik pil-batarya üretimi yapmak üzere Ankara’da büyük bir yatırım yapmıştı. Enerji depolama tesislerinde kullanılacak batarya başta olmak üzere çeşitli ekipmanlar ile madenler Türkiye ve Çin’den temin edilecek.

Kontrolmatik Yönetim kurulu Başkanı Sami Aslanhan, tesiste Pomega’nın bataryalarının kullanılacağını kaydetti. EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Aslanhan, elektrik depolama tesisi için yapılacak toplam yatırımın 350-375 milyon dolar arasında olacağını, HEI finansmanı olan 300 milyon doların üzerindeki kısmın özkaynak ve diğer finansman yollarıyla karşılanacağını kaydetti. Depolamaya bağlı olarak alınan üretim lisansıyla yapılacak RES yatırımının ise ikinci faz olarak çalışıldığını yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırım tahmini yaptıklarını kaydetti.

Bu arada Kontrolmatik’den KAP’a yapılan açıklamada, grup şirketlerinde Progresiva Enerji Yatırımları bünyesinde Tekirdağ’da yapılacak yatırımın 1GWh gücünde olacağı, 2025 yılında devreye alınmasının planlandığı; yıllık 875 milyon kWh üretim kapasiteli RES’in de dahil olduğu projenin tamamının 2027 yılında geçici kabule hazır olmasının planlandığı bildirildi. Proje kapsamındaki bileşenler, Toplam yıllık 875 bin MWh kapasiteli RES için 50 adet 5 MW'lık rüzgar türbini, 4 saat boyunca saatte 250 MW güç verebilecek 1GWh depolama kapasiteli depolama tesisi olarak sıralandı.

Cevdet Yılmaz: Türkiye’nin önemli konumu görüldü

Finansman ve inşa sürecine yönelik Kontrolmatik ve Harbin Enerji (HEI) arasındaki anlaşma Ankara’da törenle imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Büyükelçisi LİU Shaobin, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı.

Cevdet Yılmaz, başta Avrupa olmak üzere, enerji tedariğinde Türkiye’nin önemli konumunun görüldüğünü belirterek, enerjide ‘hub’ olarak bölgenin tamamına tedarik sağlamak yönünde Türkiye’nin istekli olduğunun altını çizdi.

Kontrolmatik’in enerji depolama yatırımının Türkiye’nin GW seviyesindeki ilk depolama tesisi olcağını hatırlatan Yılmaz, yenilenebilir enerji yatırımlarına güçlü destek verdiklerini kaydederek, “Önümüzdeki dönemde her yıl 3.500 megavat güneş, 1.500 megavat da rüzgâr enerjisi santralinin devreye alınması planlanıyor. Toplam 5 bin megavat deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücünü enerji portföyümüze eklemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

HEI adına konuşan PANG Sheng de Çin’in en büyük devlet şirketlerinden biri olduğunu hatırlatarak, dış yatırım olarak Türkiye ve diğer ülkelerdeki 20 proje için toplam 6,8 milyar ABD Doları tutarında finansmana aracılık ettiklerini kaydetti. Başta enerji olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyette olduklarını anlatan PANG Sheng, Avrupa'nın en büyük ve en gelişmiş kağıt fabrikasını Türkiye'de inşa ettiklerini hatırlattı.

Yılmaz’dan Çin’e dış ticaret farkını giderme çağrısı, Çin Büyükelçisi’nden stratejik mesaj

Törende konuşan Çin Büyükelçisi LİU Shaobin küresel ekonomi ve üretimin büyük bir “meydan okumayla” karşı karşıya olduğunu belirterek, iki ülkenin stratejik işbirliğiyle bu türden meydan okumaya karşılık verebileceğini ve mücadele edebileceğini söledi. Büyükelçi, iki ülke arasındaki dış ticaret dengesizliğinin farkında olduklarını belirterek, yaratıcı ve inovatif yöntemlerle denge sağlamak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da iki ülke arasındaki dış ticaret dengesizliğinin “sürdürülemez” olduğunu belirterek, hem mal ticareti açısından, hem de bu dengesizliği telafi edecek unsurlarla çözümler geliştirilebileceğini söyledi. Yılmaz, Çin’in 100 milyar dolar dış yatırım yaptığını, Türkiye’nin payının binde 2’ler seviyesinde olduğunu hatırlatarak, ilk hedef olarak bunun yüzde 1’lere çıkarılması gerektiğini anlattı. Yılmaz ayrıca Çin’den daha fazla turistin Türkiye’ye gelmesinin sağlanabileceğini kaydetti.