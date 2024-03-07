Mahallenin ‘Bakkal’ı ABD’yi fethedecek

Şirkete, çocukluklarından gelen mahalle bakkalından esinlenerek ‘Bakkal’ ismini veren 3 Türk ortak, yıllık yüzde 310’luk büyüme ile Amerika’da dikkat çekmeye başladı. Şirket yönetimine göre Bakkal, Amerika’da yaşayan dış ülke kökenli insanların aradığı gıda ürünlerini karşılama anlamında Amerika'daki bu konunun Amazon'u olma yolunda ilerliyor.

Uygulama üzerinden siparişleri alan şirket, depoları ve anlaşmalı marketler üzerinden istekleri temin ederek, evlere ekipleri ile bizzat dağıtımı gerçekleştiriyor. Kaliforniya merkezli operasyonun önümüzdeki kısa dönemde diğer eyaletlere de yayılması için planlama başladı.

“Amerika’da borsaya açılacağız”

2023 resmi bağımsız raporlarına göre 66 milyon dolarlık pazar değerine ulaşarak, melek yatırımcılara 20 kat değer kazandıran Bakkal'ın kurucu CEO'su Murat Karslıoğlu, ABD’de teknoloji ve girişimcilik alanında daha önce 3 farklı start-up kuran bir isim. Karslıoğlu şunları söylüyor:

“Önümüzdeki iki yılda kullanıcımızı 4,5 milyona çıkarma hedefimiz var. Kısa sürede de Amerika’da borsaya açılacağız. ABD’nin 2030’da gıda ithalatı yarım trilyon doları aşacak. Bu da, Bakkal'ın bu pazarda büyük bir oyuncu olma potansiyelini gözler önüne seriyor. Özellikle Türkiye menşeli ürünlerle başlayan bu yolculuk, şirketin pazar payını artırarak unicorn olma yolunda attığı somut adımları temsil ediyor. Amerikan gıda pazarındaki tüketici tercihlerini ve taleplerini derinlemesine analiz ederek, popüler ürünleri tespit ediyoruz. Bu süreç de, 11 aşamalı bir programı içerir ve ürünlerin pazarlama stratejilerinden, lojistik düzenlemelerine, FDA uyumundan, etiketleme ve paketleme gerekliliklerine kadar bir dizi kritik konuyu kapsar. Böylece, ürünlerin Amerika pazarında başarılı bir şekilde yer almasını sağlayacak temeli oluşturuyoruz. Yani her şey yasal ve profesyonel.”

Göçmen ve mültecilere iş imkanı sunuyor

Yatırımcılar için Bakkal, sadece ekonomik getirisi yüksek bir girişim olmanın ötesinde, aynı zamanda sosyal-kültürel bir misyon da taşıyor. Göçmen ve mülteci topluluklarına yönelik iş ve kariyer imkanları bu göçmen toplumuna katkısını gösteriyor.

Ankara ve İstanbul’da da temaslarına başladı

2021’de kurulan ve pandemide insanların evde sıkışmışlığını fırsata çeviren Bakkal Corporation, son 6 aydır Ankara ve İstanbul’da da temaslarına başladı. Çok sayıda da ihracatçıya sipariş veriliyor. Türkiye’den ihracatı daha artırmak ve işbirliği tavsiyeleri almak amacı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yapmak istediklerini belirten ‘Bakkal’ yetkilileri yerel seçimlerden sonra ziyaretlerine başlayacaklar. Ayrıca, Türkiye’den de iş dünyasından bazı isimlerin Bakkal’a yatırım için görüşmelere başladığı belirtiliyor.