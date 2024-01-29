MediaMarkt, 'Yılın En İtibarlı Markası' seçildi

MediaMarkt, The ONE Awards'ta "Yılın En İtibarlı Markası" seçildi ve "Büyük Ödülü"n sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, pazarlama ve iletişim sektörünün önemli organizasyonlarından The ONE Awards'ta birden fazla ödüle layık görüldü.

Mediamarkt, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen organizasyonda, "Marka Değeri ve Algı Araştırması" kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" seçilerek sektör profesyonelleri tarafından tanınan yüksek itibarını ve piyasadaki güçlü konumunu tescilledi.

Organizasyonda 5. defa "Yılın İtibarlısı" seçilen MediaMarkt Türkiye, "2024 The ONE Awards Büyük Ödülü"nün de sahibi oldu.