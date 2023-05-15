Mehmet Gülay hayatını kaybetti

Özge Yavuz

Mücevher sektörünün önemli markalarından Gülaylar Altın’ın sahibi Mehmet Gülay yaşama veda etti. Yozgat’ta babası İhsan Gülay’ın açtığı saat dükkanını zamanla sarrafiye ve kuyumcu dükkanına dönüştüren, 1970’lerde Kapalıçarşı Kalpakçılar’da 10 metrekarelik bir dükkânla bu işi büyüten Gülay, sektörün duayen isimleri arasındaydı.

Markalı mücevher sektörünün büyümesine önemli katkıları olan Gülay, bir dönem mücevher üretimini Çin’e taşıdı. Pırlanta ve altın olarak ayda 38 bin parça ürün üreten Gülaylar, ürünlerin bir kısmını Türkiye pazarı için, kalanını re-export için getirdi. Avrupa, ABD, Ortadoğu’ya da ihracat yaparken, bir yandan da Türkiye’deki mağaza sayılarını artırdılar.

Son dönemde e-ticarete odaklandı

Gülaylar Kuyumculuk Grubu, dünyada hızla gerçekleşen büyük teknoloji değişimine ayak uydurarak e-ticarete odaklandı. Dijitalleşerek tüm satışlarını teknoloji odaklı şekilde “online satış” platformları üzerinden yapılandırmaya geçen şirket, “www.gulaylar.com” ve “tektas.com” internetten satış online sitelerinde faaliyet gösteriyor. Bir kısım mağazasını son bir yıl içerisinde Zen Pırlanta’ya devrettiği belirtilen Gülaylar’ın Kapalıçarşı’daki mağazası ise halen faaliyet gösteriyor.

Gülaylar Group; ana sektörü kuyumculuk olarak tanınsa da son 40 seneyi aşkın süredir; turizm, lojistik, AVM, ofis gibi gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörlerindeki uluslararası çaptaki yatırımları ile öne çıkıyor. Grubun yatırımları arasında; City’s Nişantaşı AVM, Meydan İstanbul AVM, Kozyatağı City’s İstanbul AVM (Eski Kozyatağı Carrefour AVM), IGT Shopping Mall New York, Uluslararası Lojistik Merkezi Gebze, Elegance Hotels International Marmaris, Just Work Ofis Kampüs gibi markalar bulunuyor. Gülaylar Group’un bünyesinde bulunan farklı sektörlerdeki 36 şirkette 1.600 kişi çalışıyor.

Oğulları markayı dünyaya açtı

Temelleri 1926 yılında İhsan Gülay tarafından atılıp, 1950’lerin başında Mehmet Gülay tarafından Türkiye genelinde perakende, toptan altın, pırlanta şirketleri ile yapılanan, 1980’lerin başında ise 3.cü kuşak İhsan Gülay ve İlhan Gülay tarafından ihracatta dünya pazarlarına açılan Gülaylar, şu anda 55 ülkeye ihracat yapıyor. “Gülaylar Kuyumculuk Grubu” tecrübesi ve uluslararası yapılanması ile dünyanın birçok ülkesinde de tanınan global bir marka konumunda.