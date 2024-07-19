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Microsoft: Sorun Windows işletim sistemi kullanan cihazları etkiledi

Microsoft'tan CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu hakkında yapılan açıklamada, sorunun Windows işletim sistemi kullanan cihazları etkilediği belirtilerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından yapılan açıklama, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığını göstermektedir." denildi.

Haber Merkezi
AA
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Microsoft: Sorun Windows işletim sistemi kullanan cihazları etkiledi
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Microsoft, siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üçüncü parti bir yazılım platformunun güncellemesinden kaynaklanan sorunun Windows işletim sistemi kullanan cihazları etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu üçüncü parti yazılım platformu sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalarını sürdürürken, bizim de Microsoft olarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza gerekli desteği verdiğimizi belirtmek isteriz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından yapılan açıklama, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığını göstermektedir."

 

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