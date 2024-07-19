Microsoft: Sorun Windows işletim sistemi kullanan cihazları etkiledi

Microsoft, siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üçüncü parti bir yazılım platformunun güncellemesinden kaynaklanan sorunun Windows işletim sistemi kullanan cihazları etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu üçüncü parti yazılım platformu sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalarını sürdürürken, bizim de Microsoft olarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza gerekli desteği verdiğimizi belirtmek isteriz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından yapılan açıklama, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığını göstermektedir."