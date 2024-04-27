Microsoft Türkiye'den yatırım planı: Misliyle büyütmeyi amaçlıyoruz

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, Microsoft Türkiye'nin hedeflerine, dijital dönüşüm sürecine ve yapay zekaya ilişkin soruları yanıtladı.

Dijital dönüşümün, yaklaşık son 20-25 yıldır özellikle internetin yaygınlaşmaya başladığından bu yana oldukça popüler bir konu olduğunu belirten Özbilgin, fakat son zamanlarda, özellikle son 12-18 aydır yapay zekayla birlikte çok yeni bir konuma gelindiğine işaret etti.

Türkiye için bu noktada çok büyük fırsatlar olduğuna dikkati çeken Özbilgin, "Çünkü yapay zeka o kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve şu anda hem kişisel hem kurumsal hem de kamusal alanda o kadar fazla uygulanma potansiyeli var ki aslında özellikle bizim gibi büyük ve gelişmekte olan ülkeler için büyük bir fırsat bu." diye konuştu.

"Yapay zekanın en öne çıktığı sektörlerden biri sağlık"

Dünya çapında yapay zekada halihazırda öne çıkan sektörlerden birinin sağlık olduğunu ifade eden Özbilgin; üretim, inşaat, lojistik ve perakende gibi sektörlerin de ön saflarda olduğunu kaydetti.

Özbilgin, yapay zekaya Türkiye’de büyük ilgi ve istek olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Biz bu merakı desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Fakat şu anda önümüzde çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi, bu yapay zeka dokusuna dahil olmak ve bu gezegen çapında çalışan yapay zeka teknolojisinin Türkiye'de de aynı verimlilikte çalışmasını sağlamak."

"KVKK'de yapılan değişiklikler pozitif bir adımdı"

Yapay zekanın bir numaralı girdisinin veri olduğuna dikkati çeken Özbilgin, "Çok yakın zamanda KVKK'de yapılan değişiklikler bu konuda çok pozitif bir adımdı. Neden? Çünkü artık verimize sahip olarak ama sadece Türkiye'nin içinde değil dünya çapında Türkiye'nin verisini nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladık. Aynı şekilde yapay zeka genelinde bizim verimiz diğer ülkelerin veri merkezlerinde bizim veri merkezlerimizle beraber nasıl kullanılabilir? Nasıl işlenebilir? Nasıl korunabilir? konulu düzenlemelerin artarak devam edeceğini umuyoruz." dedi.

"Ülkenin bu yıl içindeki en büyük yapay zeka etkinliğini yapacağız"

Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin faaliyetlerine ve gelecek planlarına da değindi.

Microsoft Türkiye'nin bu sene 30'uncu kuruluş yılını kutladığını belirten Özbilgin, şöyle devam etti:

"Benim için çok özel bir yıl aslında ve 8 Mayıs'ta bizim yapay zekaya ilişkin çok büyük bir etkinliğimiz olacak. Ülkenin bu yıl içindeki en büyük yapay zeka etkinliğini yapıyor olacağız. Üç hafta sonra biz hem 30'uncu yılımızı kutlayacağız ama daha önemlisi şimdiye kadar Türkiye'de yaptığımız yatırımların nasıl misliyle katlayabileceğimizin vizyonunu da paylaşmayı arzuluyoruz. Türkiye'de bizim teknoloji merkezimiz var. Türkiye'de bizim lokal olarak verilerin Türkiye içinde dönmesini ve yönetilebilmesini sağlayan büyük yatırımlarımız var. Türkiye'de yatırım ortaklarımız var ve Türkiye'de bizim bir AR-GE merkezimiz var."

"Türkiye'deki faaliyetleri misliyle büyütmeyi amaçlıyoruz"

Dünya genelinde Microsoft’un yapay zeka teknolojilerinin altyapısını oluşturan veri tabanlarının araştırma ve geliştirmesinin Türkiye'de yapıldığını aktaran Özbilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Global ürünlerimizin birtakım altyapı geliştirmeleri ve açık kaynak kodu üzerine burada sadece Microsoft teknolojileri üzerine değil, açık kaynak kod teknolojiler üzerine yapılan araştırma geliştirmeleri şu anda Türkiye'deki AR-GE merkezimizden yapılıp bütün dünyadaki ürünlerimize sunuyoruz. Bizim nihai amacımız çok da gizli bir şey değil. Aslında AR-GE merkezimizi çok daha fazla büyütmek. Türkiye'deki yatırımlarımız sadece teknoloji merkezi, Türkiye'deki lokal veri noktaları değil hiper ölçekli bulut dokusuna katacak şekilde misliyle artırmayı ve Türkiye'deki faaliyetleri bu çapta misliyle büyütmeyi amaçlıyoruz."