Microsoft'ta işten çıkarma dalgası

Microsoft, etik, sorumlu ve sürdürülebilir sonuçlara yol açan yapay zeka inovasyonuna rehberlik eden bir ekibin görevine son verildiğini açıkladı.

Söz konusu ekip, Microsoft'u yapay zeka ilkelerinin ürün tasarımına yakından bağlı olmasını sağlıyordu. Yani yapay zeka geliştirilme süreçlerinde daha etik ve sorumlu davranılmasını odak noktasına alıyordu. Webrazzi'nin aktardığına göre Microsoft, şirketin yapay zeka girişimlerini yönetmek için kurallar ve ilkeler oluşturmakla görevli Office of Responsible AI (ORA) kısmını ise hala aktif tutuyor.

Görevine son verilen ekip son zamanlarda Microsoft'un OpenAI teknolojisinin kendi ürün grubuna entegrasyonunun ortaya çıkardığı riskleri belirlemek için çalışıyordu.

Microsoft'un söz konusu ekibi ne sebeple işten çıkardığı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.