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MNG Havayolları iki adet Airbus A350F kargo uçağı siparişi verdi

MNG Havayolları, kargo filosunu yenilemek ve büyütmek için Airbus ile Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. Böylelikle MNG, Türk Hava Yolları’ndan sonra A350F’in ülkemizdeki ikinci kullanıcısı olacak.

Haber Merkezi
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MNG Havayolları iki adet Airbus A350F kargo uçağı siparişi verdi
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Mapa Group CEO’su ve MNG Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Doruk Günal, anlaşma için şunları söyledi:

“İki A350F için yapılan bu anlaşma, Airbus ile kargo programlarının tüm yelpazesinde ortaklığımızı derinleştiriyor. Bu hamle, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Amerika’daki büyüyen ayak izimiz dahil olmak üzere önemli ticaret hatlarındaki konumumuzu güçlendiriyor. Hem planlı hem de charter operasyonlarımızı destekleyecek ve e-ticaretten yüksek değerli yük ve ekspres lojistiğe kadar değişen kargo taleplerini karşılamak için bize ek esneklik sağlayacak.”

Airbus Ticari Uçaklar Satış Başkan Yardımcısı Benoît de Saint-Exupéry ise A350F kullanıcı sayısının artmasının önemine dikkat çekti ve “MNG Airlines’ı A350F için en son müşteri olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bu kargo uçağının güçlü pazar çekiciliğini vurguluyor. A350F, yeni nesil verimlilik ve performansın yanı sıra yeni kapasite seviyeleri ve benzeri görülmemiş yükleme esnekliği getirecek. MNG’nin operasyonlarına sorunsuz bir entegrasyon sağlamayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Uçak, 111 ton kargo kapasiteli

Airbus 350F, küresel hava kargo pazarının değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştiriliyor. Halen geliştirme aşamasında olan uçak, 111 tona kadar yük taşıma kapasitesi ve 8.700 kilometre menzil sunacak. Rolls-Royce Trent XWB-97 motorlarından güç alan A350F, önceki nesil uçaklara kıyasla yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonlarında yüzde 40’a varan bir azalma sağlayacak.

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