More Payroll’un 2024 hedefi ihracat

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnsan kaynaklarına ait süreçleri dijitalleştiren ve bu alanda firmalara 17 yıldır çözümler sunan More Payroll Türkiye pazarındaki başarısını global arenaya taşımak adına hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’de 5 farklı şehirde şubeleştiklerini ve 2023 sonu itibarıyla binin üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini belirten More Payroll Kurucu Ortağı Dr. Bülent Öz, “17 yıl önce kuruluşunu yaptığımız şirkette bugün itibarıyla 76 kişilik istihdama ulaştık. İnsan kaynakları alanındaki süreçlerin dijitalleştirilmesi ve verimliliğin artması hususunda çözümler üretiyoruz. Bugün firmaların rekabetçi olabilmesinin anahtarı verimlilikten geçiyor ve bunu sağlayabileceğimiz öncelikli alanlardan birisi insan kaynağının doğru yönetimi. Biz geliştirdiğimiz yapay zeka destekli yazılımlarla firmalara ayrıntılı raporlamaların yanı sıra kritik bazı kararların dijitalleştirilmesi sürecinde avantaj sağlıyoruz” dedi.

“Yazılımımızı 22 dile uyarladık”

7 yıl önce geliştirmelerini tamamladıkları IK Metrik programı ile sadece cep telefonu aracılığıyla firmalardaki insan kaynağına ilişkin süreçleri yönetme imkanı sağladıklarını belirten Öz, “Tamamen yerli imkanlar ile geliştirdiğimiz yazılımımızla KOBİ ve KOBİ üstü kurumsal firmalara hizmet veriyoruz. Son güncellemelerimizle birlikte yazılımımız 22 farklı dile uyarlandı. 2023’ü beklentiler dahilinde noktaladık. Hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılı ile birlikte operasyonumuzu uluslararası arenaya taşıyarak yazılım ihracatına başlamak istiyoruz. Sağlıktan, gıdaya, otomotive kadar insan kaynağının kullanıldığı her sektörde geliştirdiğimi çözümler kullanılıyor. İnsan kaynağının yönetiminde puanlama yapılması, kişilere hedefler koyarak bireysel gelişimlerine katkı sunulması gibi farklı modüller ile verimlilik anlamında yeni ufuklar açıyoruz” diye konuştu.

“Mevzuatların güncellenmesi gerekli”

Siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması gibi hususların gelecek yıllarda en önemli husus olacağını söyleyen Bülent Öz, “Baktığınız zaman bu verileri toplayan büyük şirketlerin doğru şekilde muhafaza etme konusunda yaşanan aksaklıkları hepimiz duyuyoruz. Bu tarz büyük ve güvenlik açısından önemli verilerin yabancı yazılımlar ile depolanması başlı başına bir zafiyet oluşturuyor. Biz yazılımlarımızı yüzde yüz yerli olarak geliştirirken bu kısımlara da dikkat ettik. Güvenliğin sağlaması hususunda bazı noktalarda da üniversitelerden akademik destek alarak projemizi hayata geçirdik” dedi.

Sektörün gelişimi için yazılım patentleri konusunda farklı bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Öz, “Yazılım konusundaki patent sistemi ile endüstri tarafındaki patent sisteminin aynı olması doğru değil. Bizim geliştirdiğimiz yazılımların kod bloklarını, algoritmalarını koruyan ve sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunacak bir mevzuat gerekli. Ayrıca bir destekten yararlanmak istesek bizden kapasite raporu isteniyor. Bu sektörde kapasiteyi nasıl hesaplayabilirsiniz ki? Baktığınız zaman yazlım konusu yerlileşme politikasının temel unsuru olmasına karşın mevzuatlarımız sektör ile uyumlu değil. Bunu sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.