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Murat Cemcir'in yapım şirketi iflas etti

Ünlü oyuncu Murat Cemcir ve senarist-yönetmen Selçuk Aydemir'in ortak yapım şirketi TR 40 33 Productions iflas etti. Yapım şirketi, 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle gişe başarıları yakalamıştı.

Haber Merkezi
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Murat Cemcir'in yapım şirketi iflas etti
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Türk sinemasında milyonlarca izleyiciye ulaşan projelere imza atan Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions resmen iflas etti.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşayan şirket hakkında iflas kararı verdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/327 esas sayılı dava dosyası üzerinden yürüttüğü yargılama sonucunda, 1 Ekim 2026 tarihi ve saat 14:48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmedildi.

Murat Cemcir ve senarist-yönetmen Selçuk Aydemir ortaklığında 2016 yılında kurulan TR 40 33, sinema sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı. TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle büyük gişe başarıları yakalamıştı.

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