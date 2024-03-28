Naturelgaz’dan 4 milyar TL ciro

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in iştiraki Naturelgaz, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında tesis altyapı kapasitesini arttırmaya devam eden Naturelgaz, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde güçlü alt yapısı ile hizmet veriyor.

Naturelgaz 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 hacim büyümesi ile birlikte 251 milyon Sm3’lük toplam satış hacmine ulaşarak, taşımalı doğal gaz piyasasındaki öncü pozisyonunu güçlendirdi. Taşımalı doğalgaz hizmeti götürülen ilçe ve belde sayısını 128’e çıkaran Naturelgaz, şehir gazı iş kolunda yüzde 68 büyüme ile 117 milyon Sm3 satış hacmine ulaştı.

2023 yılında tamamı özkaynaklardan karşılanan 377 milyon TL tutarında kapasite arttırıcı ve maliyet azaltıcı yatırım yapan Naturelgaz, ağırlıklı olarak güneş enerji santrali (GES), yeni CNG dolum tesisi, taşıma kapasitesini artırıcı ekipman imalatı ve tedarikine yoğunlaştı. Yeni CNG tesisine, Konya’da bulunan 2 bin 421,98 kWh’lik GES projesine ve de Muş ili Bulanık ilçesinde ÇED süreci devam eden 18 bin 761,08 kWh’lik GES projesine yönelik yapılan harcamalar, yatırımların ana kalemlerini oluşturuyor.

Net karı 96,5 milyon TL oldu

Yıl içeresinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile imzalanan CNG taşıma ve boşaltım hizmet alımı sözleşmesi, şirketin stratejik hedeflerinde önemli bir yere sahip olan kuyu gazı iş kolu için önemli bir adım olarak görülüyor.

2023 yılsonu itibari ile ilk defa uygulanmaya başlanan Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardının etkileri ile birlikte, şirketin 2023 yılı toplam satışları 4 milyar TL, brüt karı ise 783 milyon TL olarak gerçekleşti. Esas faaliyet karı 384 milyon TL seviyesinde olan Şirketin toplam faiz amortisman ve vergi öncesi karı ise 699 milyon TL seviyesine ulaştı. Söz konusu standardın etkileri ile birlikte 2023 yıl sonu itibariyle şirketin toplam net karı 96,5 milyon TL olarak açıklandı.

Kar payı dağıtmaya devam edecek

Şirket’in 2023 yıl sonu finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Stratejik hedefler doğrultusunda büyümeye devam etmekteyiz. 2023 yılında kapasite arttırıcı ve maliyet azaltıcı yatırımlar ile Naturelgaz’ın iş hacmini artırarak geleceğe yönelik olumlu yönde etki edecek adımlar atmaya devam ettik. 2024 yılında da hacmen büyümeye devam ederken, aynı zamanda karlılık rakamlarımızın da büyümesini hedeflemekteyiz. Yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile 25.04.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 320 milyon TL’nin kar payı olarak dağıtılmasının, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Böylece halka arzından itibaren her yıl kar payı dağıtan Naturelgaz bu geleneği bu yıl da devam ettirmektedir.” dedi.