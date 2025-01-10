OYAK Çimento’dan net sıfır yolunda önemli bir adım daha

Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen OYAK Çimento, önemli bir başarıya daha imza attı. Firmanın Aslan Çimento ve Ankara Çimento şubelerinde, TS EN 14064-1 standardı kapsamında tüm değer zincirindeki direkt ve dolaylı sera gazı emisyonlarına ilişkin hesaplamalar, Kalite Çevre Kurulu tarafından da doğrulandı. Bu gelişme, OYAK Çimento'nun Net Sıfır hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Değer zincirinin tamamı dikkate alındı

OYAK Çimento’nun Aslan Çimento ve Ankara Çimento şubelerindeki sera gazı emisyonlarına ilişkin olarak yapılan ve Kalite Çevre Kurulu tarafından da doğrulanan hesaplamalar, tüm değer zinciri boyunca 5 kategoride gerçekleştirdi. Malzeme tedarikinden başlayarak ürünlerin son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalar bu hesaplamalara dahil edildi. Değer zincirinin tüm halkaları kapsanacak şekilde 6 kategori altında (doğrudan emisyonlar, ithal enerji, ulaşım, kullanılan ürünler, ürün kullanımından kaynaklı emisyonlar ve diğer emisyonlar) gerçekleştirildi. Bu kapsamlı yaklaşım, şirketin çevresel etkilerini en aza indirme konusundaki kararlılığını ve şeffaflığını ortaya koyuyor.

Hedef net-sıfır

Operasyonel ve finansal performansı ile olduğu kadar sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarıyla da öne çıkan OYAK Çimento, 2016 yılında ortaya koyduğu sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2021 yılında verdiği “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdüyle gerekli adımları atmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir şekilde büyürken gelecek kuşaklara olan yönelik sorumluluğunun bilinciyle, çevreye dost yatırımlara odaklandıklarının altını çizen OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela, konuyla ilgili olarak şu görüşler dile getirdi: “OYAK Çimento olarak doğaya, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğumuzu en öncelikli hedeflerimiz arasına koyuyoruz. Bu alanda attığımız başarılı adımların bağımsız kuruluşlarca da teyit edilmesi ise bizi gururlandırmanın yanı sıra daha da motive ediyor. Türkiye’de Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketiyiz ve bu hedef doğrultusunda attığımız adımlarla gurur duyuyoruz. Karbon emisyonlarımızı azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak için yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında yönümüzü Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefine katkı verecek şekilde belirleyen bir kuruluş ve ülke ekonomisinin itici güçlerinden biri olarak daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”