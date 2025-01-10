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Koçtaş’ın Manisa GES Tesisi üretime başladı

Koçtaş, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak Manisa’da 0,9 MWe kapasiteli güneş enerjisi üretim tesisini faaliyete geçirdi. Tüm teknik altyapısı ve kurulum süreçleri başarıyla tamamlanan tesis, 6 Aralık 2024’e Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından resmi kabul işlemi yapılarak tam kapasite üretime başladı. Yeni tesis sayesinde Koçtaş’ın toplamda 16.000 metrekarelik alana denk gelen büyük formatlı iki tane mağazasının yıllık elektrik tüketimi karşılanabilecek.

Haber Merkezi
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Koçtaş’ın Manisa GES Tesisi üretime başladı
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Ev geliştirme sektörünün öncü markası Koçtaş, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını büyütüyor. Bu kapsamda, Manisa’da 0,9 MWe kapasiteli güneş enerjisi üretim tesisi devreye alındı. Tüm teknik altyapısı ve kurulum süreçleri başarıyla tamamlanan tesis, 6 Aralık 2024’te Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından resmi kabul işlemi yapılarak tam kapasite üretime başladı. Yılda yaklaşık 1.500.000 kWh elektrik üretmesi hedeflenen tesis, Koçtaş’ın toplamda 16.000 metrekarelik alana denk gelen iki tane büyük formatlı mağazasının yıllık enerji tüketimini karşılayabilecek. Koçtaş’ın yeşil marka imajını güçlendirme yolunda önemli bir kilometre taşı olan bu tesis ayrıcaşirketin karbon salımını azaltma hedeflerine önemli bir katkı sunacak.

28 bin 400 ağaç kurtulacak

Koç Topluluğunun Karbon Dönüşüm Programı hedefleri paralelinde Koçtaş’ın hayata geçirdiği Manisa GES yatırımı ile ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu,"Koçtaş olarak sürdürülebilirlik odaklı projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Manisa’daki güneş enerjisi üretim tesisimizle, çevreye duyarlı ve ekonomik anlamda değer yaratan bir adım atmış olduk. Bu yatırımla yenilebilir enerji kullanımımızı artırıp, şirketimize ek kaynak yaratırken aynı zamanda karbon salımını azaltma hedeflerimize de katkıda bulunuyoruz. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeyisürdürerek sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz. Yatırımın çevresel etkilerine baktığımızda yılda 710 tona eşdeğer bir karbon salımı azalması gerçekleşecek. Bu da yaklaşık 190 hektar ormanlık alan ve 28 bin 400 ağacı kurtarmak anlamına geliyor.” dedi.

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