Tarsus TSO, ‘K Belgesi’ hizmeti vermeye başladı

TARSUS/EKONOMİ



Hizmet alanlarının gün geçtikçe genişlediğini, üyelere yönelik hizmetlerin yanı sıra genele yönelik de belge vermeye başladıklarını belirten Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, “Sayısal takograf kartında (dijital ehliyet) olduğu gibi, K belgelerinin de odamızca verilebilmesi için girişimlerde bulunmuştuk. Talebimiz olumlu sonuçlandı. Daha önceleri yalnızca il odalarından verilen bu hizmet, gerçek kişiler için e-devlet üzerinden yapılabiliyordu. Ancak şirketler, işlemlerini il odalarından yapmak zorundaydılar. Bu durum şirketlere hem zaman hem de maddi kayıp veriyordu. Bu uygulama zaman tasarrufunun yanı sıra il merkezine kadar gitmeyi ortadan kaldırdığı için masrafı da minimuma indirdi. Yeni uygulamamız üyelerimize hayırlı olsun” dedi.



Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve nakliyeci esnafı; K1, K2 ve K3 yetki belgelerinde düzenleme, yenileme, süre uzatımı, taşıt ekleme ile taşıt düşümü işlemleri için Tarsus TSO’ya başvurabilecek.