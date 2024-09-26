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Pegasus yapay zeka ile uçaklarda anons yapacak

Pegasus Hava Yolları, dünyada bir ilki gerçekleştirerek misafirlerine yapay zeka desteğiyle kendi dillerinde anons yapmaya başladı.

Haber Merkezi
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Pegasus yapay zeka ile uçaklarda anons yapacak
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Pegasus Hava Yolları, dünyada bir ilk olarak, kabin içi anonsunu, klonlanmış  gerçek bir kaptan sesiyle ve misafirlerin kendi ana dillerinde yapmaya başladı.  

“Türkiye’nin dijital hava yolu” olma hedefi doğrultusunda misafirlerine seyahat deneyimlerini daha konforlu hale getirecek ve yolculuklarına keyif katacak yenilikler sunmaya devam eden Pegasus Hava Yolları, bu doğrultuda yeni bir projeyi hayata geçirdi.
 
Pegasus’un İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşulan ülkelerdeki uçuş noktalarına yaptığı seferlerde, artık İngilizce anonsu takiben, yapay zeka ile klonlanmış gerçek kaptan sesiyle ilgili dilde anons yapılacak.

Proje ilk olarak 24 Eylül’de başlatılan Sevilla seferiyle hayata geçirildi. Yapay zeka kullanılarak klonlanan gerçek bir kaptanın sesiyle misafirlere İspanyolca dilinde “Hoş geldiniz” denilerek, yeni hattın açılışına dair bilgiler verildi. Uygulama, Ekim sonu itibariyle ilgili uçuşların tamamında hayata geçecek.

Pegasus Innovation Lab ilk projesini hayata geçirdi

Havacılık sektöründe yeni teknoloji ve inovasyonlara imza atmak hedefiyle geçtiğimiz yıl Silikon Vadisi’nde kurulan Pegasus Innovation Lab, sektörde yapay zekayla ses klonlama ve farklı dillerde anons sisteminin hayata geçirilmesinin mimarı olarak dikkat çekiyor. Pegasus bünyesinde görev alan kadın ve erkek kaptanların sesinin klonlanmasıyla oluşturulan sistem, her uçuşa özel olarak ilgili dillerde dinamik anonslar yapılmasını sağlıyor.
Anonslarda uçuş bilgileri, hava durumu, varış noktası, kaptan adı ve uçuş süresi gibi parametreler, yapay zeka ile her uçuş öncesinde güncellenerek misafirlerle paylaşılacak. Pegasus, bu projeyle misafirlerine kendi dillerinde seslenerek onlara kişiselleştirilmiş ve yenilikçi bir uçuş deneyimi sunuyor.

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