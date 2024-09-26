THY Teknik A.Ş., Garuda Indonesia’ya Havayolu ile bakım anlaşması imzalandı

Bu anlaşma, Garuda’nın Airbus A330 ve Boeing 777 filolarından Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin geniş komponent envanteri ve kapsamlı komponent bakım hizmelerinden yararlanmasına olanak tanıyacak. Yeni iş birliğinin temellerini güçlendiren anlaşma, Garuda’nın tüm komponent ihtiyaçlarını karşılayarak operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

"Gelecekte yeni projeler ile Garuda Indonesia ile olan başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi planlıyoruz"

Anlaşmanın imzalanması hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut: “Garuda Indonesia ile iş birliğimizi kuvvetlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Komponent ikame ve bakım hizmetlerindeki uzmanlığımız, bu anlaşmanın imzalanmasında önemli bir rol oynamıştır. 4 kıtada yer alan depolarımızla kritik komponentleri en kısa sürede ulaştırmaya hazırız, bu da Garuda’nın filosunun her an uçuşa hazır olmasını sağlıyor. Bu anlaşma, sadece küresel erişimimizi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ortaklarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini ve operasyonel verimliliğin standartlarını yükseltme konusundaki bağlılığımızı da yansıtıyor. Gelecekte yeni projeler ile Garuda Indonesia ile olan başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.

"Turkish Technic ile ortaklığımızı güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz"

İş birliğinin devamı hakkında Garuda Indonesia Başkan ve Genel Müdürü Irfan Setiaputra: “Turkish Technic ile ortaklığımızı güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, Airbus A330 ve Boeing 777 filolarımızın Turkish Technic'in komponent ikame ve bakım destek hizmetlerinde uzmanlığından kesintisiz bir şekilde yararlanmasını sağlayacak. Bu anlaşma, operasyonlarımızın mükemmeliyetini sağlamaya yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün bir göstergesidir. Garuda Indonesia’nın son dönemdeki büyümesi havacılıkta güvenliği en ön plana koymamız ve tedarik ağımızı genişletme yönündeki kapsamlı planlarımıza atfedilebilir. Bu doğrultuda, filolarımızda en yüksek güvenlik standartlarını korumaya çalışıyoruz. Turkish Technic tarafından sağlanan güvenilir hizmetlerin hedeflediğimiz güvenliği sağlamakta ve uçuş operasyonlarımızın kusursuz işlemesinde etkili olacağına inanıyoruz.” dedi.