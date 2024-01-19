Perakende zinciri Macy's, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor

Macy's'den yapılan açıklamada, tüketici ve pazarın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir strateji uygulamaya hazırlanıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda zor bir karar alındığı belirtilen açıklamada, daha modern bir şirket olma amacıyla iş gücünün yüzde 3,5 oranında azaltılacağı kaydedildi.

Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlerde ise işten çıkarmalardan 2 bin 350 çalışanın etkileneceği ifade edildi.

Haberlerde şirketin 5 mağazasını da kapatacağı ve tedarik zincirine daha fazla otomasyon eklemeyi düşündüğü bilgisi verildi.