Polat Group Holding’in Yönetim Kurulu'na yeni isim

Dr. Reha Akçakaya, Mart 2024 itibarıyla Polat Group Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 1963 yılında Ankara'da doğan Reha Akçakaya, 1981 yılında Robert Koleji’nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Akçakaya, ardından New York State College of Ceramics’te cam bilimi üzerine yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi’nden Mühendislik Yönetimi alanında doktora derecesini alan Akçakaya, Harvard Business School’da da İleri Yönetim Programı’nı tamamladı.

Kariyerine 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Akçakaya, 1988 yılında araştırma mühendisi olarak Şişecam’da çalışmaya başladı. Akçakaya, Şişecam’da daha sonra sırasıyla fabrika müdürlüğü, otomotiv camları başkan yardımcılığı, düzcam grup başkanlığı ve Ar-Ge ve kalite genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şişecam İcra Kurulu Üyeliği yapan ve Şişecam Grubu'nda çeşitli yönetim kurulu görevleri üstlenen Dr. Reha Akçakaya, 2022 yılında İsviçre’de Şişecam ortaklığı ile kurulan 7Cbasalia Global adlı şirketin Kurucu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

2016 – 2018 yılları arasında merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Düzcam Üreticileri Birliği’nin (Glass for Europe) başkanlığını yapan Dr. Reha Akçakaya, Uluslararası Cam Komisyonu’nda da çeşitli görevler üstlendi. Akçakaya’nın özellikle camlarda stres oluşumu ve kırılma konusunda çeşitli yayınları bulunuyor.