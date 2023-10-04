Polisan Holding, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Polisan Holding A.Ş., iklim değişikliği ile mücadele için atacağı adımları açıkladı. ‘Ancak Birlikte Başarabiliriz’ mottosuyla hazırlanan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda, Polisan Holding’in BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı bir şirket olarak yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi. Raporda ayrıca, bu yıl Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) çalışmalarının kapsamına Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri de dahil edildi.

Türkiye’nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefiyle paralel olarak 2030 için COP27’de paylaştığı niyet beyanları referans gösterilerek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (CBAM) ve ilgili diğer yeşil dönüşüm düzenlemelerine uyum yönünde çaba gösterildiği de vurgulandı.

Raporda Polisan Holding’in emisyon yoğunluğunun 2012’den bu yana yüzde 46 azaltıldığı ifade edildi. Rapora göre, Polisan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Polisan Kimya ve Polisan Kansai Boya şirketlerinin emisyon yoğunluğu 2019’a kıyasla yüzde 38,4 oranında azaltıldı.

Polisan Holding’in Sürdürülebilirlik Raporu’nda özetle şöyle denildi:

“Şirketimiz son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz Kaizen çalışmalarıyla 2.7 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı. Bu sayede yaklaşık 1.238 tCO2 emisyon salınımını engelledik. 2022 yılında elektrik tüketiminin yüzde 60’ı (16.674.985 kWh) yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Tüm bu çalışmaların neticesinde İklim Değişikliği performans notumuzu Avrupa ortalaması olan B+ seviyesine yükselttik. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerimizi üst üste 6 yıldır koruyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamındaki çalışmalarımız bizim için çok önemli. Kadın çalışan sayımız 125’e, kadın yönetici sayımız ise 36’ya ulaştı. 2022’de kadın çalışan oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,2’den yüzde 13,5’e, kadın yönetici oranımız ise yüzde 20’den yüzde 23,8’e yükseldi.”

“İklim değişikliği ile mücadelemize devam ediyoruz”

Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler, “Polisan Holding olarak, 2015 yılından bu yana yayınladığımız raporlarımızla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Dünya, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve iklim uyumu konusunda daha etkin bir şekilde işbirliği yapmaya başlamadığı takdirde, önümüzdeki 10 yıl boyunca sürekli küresel ısınmanın ve ekolojik bozulmanın devam edeceği aşikar. Ortak geleceğimiz için ciddi tehditler oluşturan küresel risklere karşı önlem almamız, dayanıklılığımızı artıracak stratejiler oluşturmamız, risk ve fırsatlarımızı yönetmemiz çok önemli” dedi.

Cantekin Dinçerler ayrıca şunları kaydetti:

“Refinitiv tarafından BİST adına uluslararası sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak yapılan değerlendirmelerde şirketimiz, raporlama döneminde ESG performans notu ile kimya sektöründe eşik değerin üzerinde performans sergiledi ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini bu yıl da korumayı başardı. 2017’den bu yana raporlama yaptığımız CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Program notumuzu 2022 yılında globalde B-‘den B+’ya çıkardık. Avrupa genelinde B olan skor ile aynı, globalde ise B- üzerinde bir performans sergiledik.”