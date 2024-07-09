Porland Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası gerçekleştirildi

Porland’ın isim sponsoru olduğu ve Özel Kahve Birliği (Specialty Coffee Association – SCA) tarafından düzenlenen10. Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası’nın (World Coffee Roasting Championship) kazananları belli oldu. Bu yıl 21 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen ve Porland tarafından yarışmaya özel belirli standartlara göre üretilen tadım kaselerinin kullanıldığı şampiyonada birinciliği Çin Halk Cumhuriyeti’nden TaiYang Liu elde etti. Şampiyonanın ikincisi Polonya’dan Mateusz Derkacz olurken üçüncü sırada Avusturya’dan Andrea Trevisan, dördüncü sırada Çin Halk Cumhuriyeti’nden Chenglei Diao yer aldı.

"Globalde gücümüzü artıracağız"

Türkiye’den yarışmaya isim sponsoru olan tek marka olarak, şampiyonanın ardından değerlendirme yapan Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Etki alanı ve pazar payı her geçen gün daha da yükselen kahvenin bu tip organizasyonlar sayesinde dünyanın farklı noktalarından gelen yarışmacıları ve kültürleri buluşturması çok kıymetli. Kahve kalitesi, kavrulması, tanıma yetenekleri ve hız gibi önemli becerilerin ele alındığı bu şampiyona globalde daha geniş kitlelere ulaşmak adına bizim için de önemli bir fırsat yaratıyor. Nitekim nisan ayında gerçekleştirilen Dünya Kahve Tadımcıları Şampiyonası’nın üç yıllık isim sponsorluğunu üstlenmek de bunun en somut kanıtı oldu. Şimdi de Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası’nın isim sponsorluğunu üstlenerek bunu bir adım ileri taşıdık. Farklı ülkelerden gelen yarışmacıların yeşil kahvenin kalitesini değerlendirerek derecelendirme ve o kahvenin istenen özelliklerini en iyi şekilde vurgulayan bir kavurma profili geliştirip mücadele ettiği bu yarışmada biz de Porland olarak yarışma standartlarına uygun tadım kaselerini ürettik. Üç aşamada gerçekleşen yarışmada üretim kavurmalarını değerlendirmek için kullanılan kaselerimiz ile şampiyonada yer almaktan son derece mutluyuz. Markamızın üretim gücü ve globalde daha fazla pazarda yer alma stratejisiyle birlikte bu alana dair bilgi birikimimizi daha fazla bölgeye yayacağız” dedi.