Profesyonel hayattan ‘Banay Akademi’ ile sosyal girişimciliğe adım

Üniversite eğitiminin ardından ilaç sektörüne kimyager olarak adım attığını ifade eden Köylüer, "Kimya alanında başlayan kariyerim, insan odaklı ve yaratıcı yönüyle beni daha çok besleyen eğitim sektörüne yönelmemle şekillendi. Bu alanda yıllar süren profesyonel deneyimim boyunca bireysel gelişimin toplumsal dönüşümde ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu yakından gözlemledim. Özellikle gençlerin ve kadınların yaşamlarında sürdürülebilir etkiler yaratmanın yolu, nitelikli ve kapsayıcı eğitimden geçiyor. Kariyerimin olgunluk döneminde, hem kendi değerlerimle uyumlu hem de topluma somut katkı sunabileceğim bir yol arayışı, beni Banay Akademi’yi kurmaya yöneltti. Eğitimle bireyleri ve kurumları güçlendirmek, bu yolla toplumu dönüştürmek fikri, bir sosyal girişimci olmamın temel motivasyonu oldu." ifadelerini kullandı.

Z kuşağı için mentorluk çok daha önemli

Hizmet verdikleri en önemli alanlardan birinin dijital çağın ihtiyaçlarına cevap veren mentorluk programları olduğunu söyleyen Köylüer, "Mentorluk için yeni nesil liderlik modeli diyebiliriz. 3500 yıl önce tanıştığımız bu kavram, günümüzün hızla değişen iş dünyasında stratejik bir gelişim aracı olarak öne çıkıyor. Kurumlar için stratejik bir gelişim aracı olan bu yaklaşım, empati, iletişim, etik ve yaratıcılık gibi insani yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sunuyor. Özellikle dijital dönüşümün önem kazandığı bir dönemde Z kuşağının iş dünyasına entegrasyon sürecinde profesyonel mentorların rolü giderek önem kazanıyor." dedi.

Son dönemde Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC) tarafından verilen EQA (EuropeanQualityAward) sertifikasını aldıklarını ve bu belgenin programların yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da geçerli olduğunu gösterdiğini kaydeden Köylüer, hedefleri ile ilgili olarak şunları anlattı:

"Bireylerin ve toplumların potansiyelini açığa çıkarmak istiyoruz"

“Marie Curie'nin 'Bireyleri geliştirmeden daha iyi bir dünya umut edemezsiniz. Bu doğrultuda, her birimiz hem kendi gelişimimiz için çaba göstermeli, hem de başkalarına destek olarak insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz' sözleri, benim için sadece bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda bir yol haritası oldu. Bilimsel düşünceyle beslenen öğrenme tutkum zamanla, eğitime ve toplumsal faydaya odaklanan bir misyona dönüştü. Yıllar süren profesyonel deneyimlerim, bireysel gelişimin toplumsal dönüşümdeki gücünü bana derinden hissettirdi. Bu farkındalıkla, 2022 yılında sosyal girişimim Banay Akademi’yi kurdum. Bireyleri güçlendiren, kurumları dönüştüren ve toplumsal eşitliği destekleyen bir vizyonla kuruldu. Bu sosyal girişim, eğitim aracılığıyla hem kişisel potansiyelin açığa çıkmasına hem de daha adil, kapsayıcı ve bilinçli bir toplumun inşasına katkı sunmayı hedefliyor. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan programlarımızla bu vizyonu hayata geçirmek için çalışıyoruz.”