PwC, ‘Efsane Cuma Dosyası’nda tüketici trendlerine mercek tutuyor

Yoğun rekabet ortamında, markalar için başarının yolunun yalnızca cazip fiyatlar sunmanın ötesinde, anlamlı bir alışveriş deneyimi sunabilmekten geçtiğinin altını çizen bu kapsamlı çalışma, tüketicilerin ürün ilgileri ve kampanya stratejilerine yönelik yaklaşımlarına da odaklanıyor.

PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Lideri Cihan Harman, araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi;

“Dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz sektörel araştırmalarla iş dünyasının veri odaklı stratejik kararlar almasına destek oluyoruz. Efsane Cuma Dosyası başlığı altında hazırladığımız yeni araştırmamızla yılın en büyük indirimlerine sahne olan bu döneme ilişkin trendlere ışık tutmaya çalıştık. Her yıl Kasım ayı içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen Efsane Cuma indirimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret, perakende, lojistik ve ödeme sektörleri açısından büyük önem taşıyor. Efsane Cuma indirim döneminde tüketici beklenti ve taleplerini doğru anlamak ve bu talepleri en iyi karşılayacak aksiyonları almak için markalar için büyük bir önem taşıyor. Bu çalışmamız, indirim döneminin tüketici üzerindeki etkilerini, beklentilerini, alışveriş tercihlerini ve memnuniyet faktörlerini geniş bir çerçevede ortaya koyarak perakende sektörü ve tüm ilgili sektörler için çok değerli içgörüler sağlıyor.”

Araştırmanın Türkiye’ye ilişkin sonuçlarının Efsane Cuma indirimlerinin, perakende sektörü içerisinde Türkiye’de de yerini sağlamlaştırdığının da göstergesi niteliğinde olduğunu belirten Harman şöyle devam etti:

“Özellikle ülkemizde, tüketicilere sunulan ödeme planlarının çeşitliliği ve esnekliğinin, tüketici deneyimini iyileştiren ve alışveriş hacmini artıran önemli araçlar haline gelmiş durumda. Yine, ekonomik belirsizlikler tüketicilerin harcama davranışlarını sınırlarken, hane halkının gelecek bir yıla yönelik enflasyon beklentisi yüksek olduğundan ‘ürünler zamlanmadan’ satın alma refleksinin devam ettiğini görmekteyiz. Bu, sınırlı imkanlara rağmen tüketimi tetikleyen bir etken.”

Araştırmanın öne çıkan bulguları şöyle sıralanıyor:

Tüketicilerin büyük çoğunluğu Efsane Cuma indirimlerini değerlendirmeyi planlıyor

Araştırma bulgularına göre, tüm katılımcıların ortalama yüzde 83’ü Efsane Cuma indirimleri döneminde harcama yapmayı planlıyor. Bu dönemde harcama yapmayı planlayan Türkiye’deki tüketicilerin oranı yüzde 85 oldu.

Bu döneme özel bir satın alma planı olmadığını söyleyenlerin oranı tüm katılımcılarda yalnızca yüzde 17 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 15 düzeyinde. Bu dönemde satın alım yapmayı düşünmeyen tüm tüketicilerin yüzde 31’i Efsane Cuma gibi indirim günleriyle genel olarak ilgilenmediklerini; yüzde 31’i özel bir şey almaya ihtiyaç duymadıklarını veya almak istemediklerini; yüzde 29’u ise, bu yıl daha fazla harcama yapacak maddi güçleri olmadığını belirtiyor.

Planlanan ortalama harcama tutarı tüm ülkelerde 277 Euro, Türkiye’de ise 326 Euro

Tüm katılımcılar ortalama 277 Euro seviyesinde bir harcama yapmayı planlarken, Türkiye’deki katılımcıların planladığı harcama tutarı ise ortalama olarak 326 Euro düzeyinde.

Tüketicilerin ortalama yüzde 48’i, Efsane Cuma indirimlerinde geçtiğimiz yıl harcadıklarıyla yaklaşık aynı tutarda harcamayı planlarken, yüzde 30’u bu yıl daha fazla harcama yapmayı, yüzde 22’si ise daha az harcama yapmayı planladıklarını söylüyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İrlanda’da tüketicilerin çoğunluğu harcamalarını sabit tutmayı planlıyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 42’si, cazip tekliflerle karşılaşacakları beklentisiyle daha fazla harcama yapmayı planlıyor.

Giyim ve elektronik kategorileri, Efsane Cuma harcamalarında öne çıkıyor

Tüm katılımcılar ortalama olarak en fazla harcamayı yetişkin ve çocuk giyim (yüzde 61) ile elektronik (yüzde 39) ürünlerine yapıyor. Türkiye’de de benzer bir tablo ortaya çıkıyor; yetişkin ve çocuk giyim yüzde 79 ile başı çekerken, elektronik yüzde 42 ile ikinci sırada yer alıyor.

Tüketicilerin önemli bir kısmı, tekstil gibi belirli kategoride yüzde 50’nin üzerinde indirimleri “iyi teklifler” olarak değerlendiriyor.

Tüketicilerin yaklaşık üçte biri, geçtiğimiz yıl zaten akıllarında olan belirli bir ürünü satın aldıklarını, yüzde 24’ü ise ilgilendikleri ürünlerin bir listesini yaptıklarını ve genel olarak indirim tekliflerini de araştırdıklarını söylüyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 43'ü, satın almadan önce akıllarında belirli ürünler olduğunu belirtiyor. Bu da Türkiye’deki tüketicilerin bu kampanya dönemi için daha hazırlıklı ve planlı olduklarını gösteriyor.

Ülkeler karşılaştırıldığında, Türkiye’deki tüketicilerin ödemeleri taksitle yapmaya daha açık olduğu görülüyor: Türkiye’deki katılımcıların yüzde 43’ü Efsane Cuma indiriminden aldıkları ürünleri perakendecinin sunduğu taksit planına göre ödemek istediğini söylüyor.

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 38’i yalnızca ihtiyaçları olan ürünleri satın aldıklarını, yüzde 28’i ani bir kararla ürün satın aldıklarını ve yüzde 26’sı da ürünleri iade etmekten kaçındıklarını belirtiyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 27’si Efsane Cuma indirimlerinde sürdürülebilir marka ve ürünleri özellikle aradıklarını söylüyor.

Fiziksel mağazalar Efsane Cuma’da da önemini koruyor

Araştırma bulgularına göre, Efsane Cuma indirimlerinde bütçenin büyük bir kısmı (yüzde 67) online alışveriş için ayrılırken, bütçenin daha küçük bir kısmı (yüzde 33) mağaza içi satın almalara ayrılıyor.

Katılımcıların yüzde 73 gibi önemli bir çoğunluğu hem online hem de fiziksel mağazadan alışveriş yapabilmenin önemli olduğunu söylüyor. Türkiye’de ise katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 56) için fiziksel mağazalar önem taşıyor.

Online ve fiziksel mağazaların birlikte var olması, tüketicilere daha geniş hareket alanı ve tercih özgürlüğü sunuyor. Satıcının fiziksel mağazaya sahip olması, tüketicideki güven algısını pekiştiriyor.

Efsane Cuma’da pazaryeri uygulamaları ilk uğrak konumunda

Pazaryeri uygulamaları, Efsane Cuma indirimlerini araştırmada tüm katılımcılar için ilk uğrak yeri durumunda. Tüm ülkeler ortalamasında yüzde 72 olan bu oran, Türkiye’de ise yüzde 77 düzeyinde.

Fiyat karşılaştırma, ürün incelemeleri ve hızlı erişim olanakları, pazaryeri uygulamalarını cazip hale getiriyor.

PwC’nin Efsane Cuma Dosyası, tüketicilerin hediye bütçelerini nasıl planladıklarına ilişkin değerli içgörüler de sunuyor. Buna göre, tüketicilerin ortalama yüzde 32’si, Efsane Cuma indirimlerinde yılbaşı hediyesi almak için harcamalarının yarısı kadarını ayırdıklarını belirtiyor. yüzde 7’si ise bütçelerinin tümünü bu tür harcamalara ayırmayı düşünüyor; Türkiye’de ise bu oran yüzde 15’e yaklaşıyor.

Tüketicilerin büyük çoğunluğu yılbaşı hediyesi için ayırdıkları bütçeye sadık kalırken, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 30’u daha fazla ürün satın almaya ve daha fazla harcama yapmaya istekli. Türkiye’deki tüketicilerin yalnızca yüzde 14’ü harcamalarını sıkı bir plana göre yapıyor.