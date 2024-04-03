Re-Pie Portföy, Modanisa'yı satın aldı

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Modanisa satın alımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türk tekstili ve modern moda yaklaşımını dünyanın 140 ülkesine taşıyarak hızlı büyüme kaydeden Modanisa’yı portföyümüze eklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. Çamlıbel, “Gelirlerinin yüzde 80’ini ihracattan elde eden Modanisa’nın şimdiye dek online platformları ile dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşarak elde ettiği marka değerini, kâr marjı yüksek fiziksel mağazacılık ile daha da yukarı taşıması için gerekli yatırımı sağlıyoruz. Bu yıl agresif büyüme stratejisini hayata geçiren Modanisa’yı Türkiye’den çıkan yeni bir unicorn olması için desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Modanisa’ya yatırımcı olma fırsatı sürüyor

Re-Pie Portföy’ün Modanisa’ya yaptığı 12 milyon dolarlık yeni yatırım, Re-Pie Portföy Embedded GSYF ile sağlandı. Fon yatırımcı kabulüne halen devam ediyor.

Re-Pie Portföy, 2022 yılında Modanisa’nın 20 milyon dolar yatırım aldığı köprü yatırım turuna da liderlik etmiş ve şirkete, Re-Pie Portföy Modanisa GSYF ile 15 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmişti. Köprü yatırım turuna Re-Pie Portföy haricinde ise Goldman Sachs, IPY ve EBRD gibi prestijli yatırımcılar da katılmıştı.