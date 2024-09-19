Roborock, 10. yıl dönümünü kutluyor

Euromonitor verilerine göre ciro bazında dünyanın birinci akıllı robot süpürge markası olan Roborock, 2014 yılında kuruldu. Şirket, ürünlerini 170’ten fazla ülkede piyasaya sürdü ve dünya çapında 14 önemli bölgede dikkat çeken pazar payları elde etti.

Roborock, ABD pazarında ikinci sıraya yerleşirken İskandinav ülkeleri, Almanya ve Güney Kore gibi önemli pazarlarda da varlığını güçlendirdi.

Roborock’un başarı yolculuğu, 2017’de ilk robot süpürgesini piyasaya sürmesiyle başladı. Bu yenilikçi cihaz, hassas LDS lazer menzil teknolojisi ve gelişmiş SLAM algoritmaları ile sektörde yeni standartlar belirledi.

Roborock, kurulduğu günden bu yana 280 milyon dolardan fazla bir yatırımı Ar-Ge çalışmalarına ayırarak harita görselleştirme, VibraRise teknolojisi ve RockDock Ultra gibi öncü teknolojilerle otomatik zemin temizliği konusunda çalışmalarına devam ediyor.



280 milyon dolardan fazla bir yatırım ile Ar-Ge çalışmaları yapan Roborock, teknoloji ve yenilik sınırlarını sürekli olarak zorluyor. Harita Görselleştirme, VibraRise Teknolojisi ve RockDock Ultra gibi öncü teknolojiler, otomatik zemin temizliği konusunda kullanıcı deneyimini en son teknolojilerle pekiştiriyor.

El tipi kablosuz süpürgeler, zemin temizleme süpürgeleri ve hem silip hem de süpüren süpürgeler gibi ürünlerle portföyünü genişleten Roborock, yeniliğe olan bağlılığını sürdürüyor. Pekin, Şanghay ve Shenzhen’deki araştırma merkezlerinde şirket, motorlar, LiDAR, mekanikler, bataryalar ve yapay zeka alanlarında ilerlemeyecek çalışmalara odaklanıyor.



Roborock’un akıllı fabrikası, ayda 700.000 robot süpürge üretiyor

Kaliteye olan bağlılığının göstermeyi amaçlayan Roborock, üretimlerini kendi fabrikasında gerçekleştiriyor. Fabrika 70 milyon dolara yakın yatırımla kuruldu ve Nisan 2023’te faaliyete geçti. Kapsamlı otomasyon ve akıllı yönetim sistemi ile donatılmış olan fabrika, SAP, MES, WMS ve PLM gibi gelişmiş sistemlere sahip ve akıllı üretim süreçlerini garanti ediyor.

Roborock’un inşa ettiği fabrika, teknolojik yenilikleri desteklemede kilit bir rol oynuyor. Yedi test bölgesi ve donanım işlevlerini değerlendiren 11 odanın yanı sıra, çeşitli zemin malzemelerini ve ev düzenlerini simüle eden 234 test istasyonu ile kapsamlı ömür değerlendirmesi yapılıyor. Fabrika, titiz kalite güvence protokolleri ile en yüksek ürün standartlarını ilke edinerek üretim yapıyor.

Roborock Başkanı Quan, “Yeni ürünler ve amiral gemisi teknolojilerini prototipleme imkanına sahip olmamız, yeniliklerimiz için çok önemli,” açıklamasında bulundu.

Roborock’un başarısının güç kaynağı: Kullanıcı merkezli felsefe

Roborock’un başarısının merkezinde, kullanıcı merkezli felsefesine olan bağlılık yatıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların sorun yaşadığı konuları analiz ederek odeğer sunmayı hedefliyor.

Roborock Başkanı Quan, "On yıldır, kullanıcı merkezli bir yaklaşıma olan bağlılığımız vizyonumuzu yönlendirdi ve başarımızı sağladı. Bu dönüm noktasını kutlarken, kullanıcılarımızı dinlemeye, deneyimlerinden öğrenmeye ve ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan önde gelen bir temizlik markasıdır. Küresel önde gelen akıllı cihaz üreticisi olma kararlılığını sürdüren Roborock, robotik, kablosuz, ıslak/kuru vakum temizleyiciler ve çamaşır kurutma makineleri gibi yenilikçi ürün yelpazesiyle yaşamları zenginleştiriyor. Ar-Ge projeleri, 170'ten fazla ülkede 15 milyondan fazla evde çeşitli temizlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Pekin merkezli ve stratejik yan kuruluşları olan Roborock Japonya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Güney Kore'deki ana pazarlarda faaliyet göstererek dünya çapındaki pazar varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.