SabancıDx, 1 yılda 60 ülkeye ayak bastı

İSTANBUL/EKONOMİ

SabancıDx, bir yılda beş ülkedeki ofisleri ile 60 ülkede ayak izi bıraktı. Geçen yıl şirketin yönünü yeni dijital dünyaya ve globalleşmeye çevirdiğini hatırlatan SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, bugün, müşteri sayılarını iki katına çıkararak global bir teknoloji şirketine dönüştüklerini vurguladı.

“Unicorn olmamamız için hiçbir sebep yok”

Kuran, odak alanlarını yeniden belirlediklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yıl global yolculuğumuzu başlatarak bir dönüşüme karar verdik. Global pazarları hedef aldık ve yatırımlarımızı bu yönde şekillendirdik. Merkezimizi Avrupa’ya taşıdık ve bu pazarlara açılan şirketlere küresel bir uzmanlık sunmak amacıyla, dört dikeyde daha bütünleşik bir model ile hızla ilerlemeye başladık. Siber güvenlik, dijital pazarlama teknolojileri ve servisleri, bulut ve teknoloji hizmetleri, dijital dönüşüm ürünleri dört ana odağımız oldu. 10 farklı ana dil konuşabilen yetkin ekiplerimizle birlikte farklı disiplinlerden oluşan sertifikalı yeteneklerimizi de beş katına çıkardık. Portföyümüzün faaliyet alanlarına ve büyüme hızına baktığımızda SabancıDx’in bir ‘unicorn’ olmaması için hiçbir sebep göremiyoruz” dedi.

“Dijital ürün fabrikası kurduk”

StudioDx çatısı altında geliştirdikleri dijital dönüşüm ürünleri ile 4 binden fazla müşteriye hizmet verdiklerini belirten Kuran, fikirleştirmeden ticarileştirmeye uzanan uçtan uca ürün geliştirme yetkinliklerini dijital bir fabrikaya dönüştürdüklerini söyledi. Kuran “Aralarında HrWe, Pratis ve Edoksis’in de olduğu 10 ürün ile Fortune 500 şirketlerinin yüzde 10’una hizmet veriyoruz. Dijital bir ürün fabrikasına dönüşürken hedefimiz bu yeni nesil dijital ürünlerle global ölçekte müşteri portföyü oluşturmak ve stratejik işbirlikleri ile güçlü bir ekosistem yönetmek” diye konuştu.

“Dijital pazarlama teknolojilerinin yeni oyuncusu”

Google’ın Türkiye’deki ilk Premier Partneri dijital pazarlama şirketi SEM’i bünyelerine kattıklarını kaydeden Kuran, şunları ekledi: “Dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM’i globalde üç farklı alanda hizmet verecek bir şirkete dönüştürürken, analitik odaklı dijital pazarlama sektörünün global öncülerinden olmaya hazırlanıyoruz. Kısacası analitik, dijital pazarlama ve pazarlama teknoloji hizmetlerini artık tek çatı altında toplayacağız. Kritik altyapı ağlarının güvenliğini sağlayan ‘Operasyonel Teknolojiler’ (OT) alanındaki çalışmalarının kapsamını genişletmek adına global ağa sahip ve hızla büyüyen Radiflow şirketini bünyemize kattık. 100’den fazla müşterisi olan ve 6 binin üzerinde tesisi koruyan Radiflow’un Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik’te operasyonları bulunuyor. Siber güvenlik

alanında global firmaların çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.”

Kuran, SabancıDx olarak hiper ölçekli bulut şirketleri ile Türkiye pazarına giriş yaptıklarında iş birliği yapabileceklerini belirtti. SabancıDx’in bulut pazarının her alanında yatırımları bulunduğunu ve global çapta sektörün oyuncuları ile iş ortaklıkları yaptıklarını dile getiren Kuran, “Aynı kampüs içinde beraber çalıştığımız iş ortağımız olan ve Sabancı Ventures yatırımı alan Bulutistan ile 2023 yılının başında bir çok yeni haberimiz olacak” dedi.