SASA’dan yapay zeka adımı: ZEKI’ye üyelik başvurusunda bulundu

Türkiye'nin önde gelen polyester üreticisi SASA, tüm sistem ve süreçlerinde yapay zekadan yararlanmak üzere Berlin'de faaliyet gösteren Deneyimlenebilir Yapay Zeka ve Dijitalleşme Araştırma Merkezi ZEKI'ye (Zentrum für erlebbare Künstliche Intelligenz und Digitalisierung) üyelik başvurusu yaptı.

Aynı zamanda merkezin kurucusu da olan bilim insanı Prof. Dr. Şahin Albayrak liderliğindeki ZEKI heyeti, SASA'ın Adana'daki tesislerini gezerek üretim ve yönetim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ocak ayında Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu liderliğindeki SASA heyeti Berlin'deki ZEKI'yi ziyaret ederek sürecin ilk adımını atmıştı. Adana ziyaretinde Prof. Albayrak'a merkezde farklı alanlarda çalışan bir bilim insanları ekibi eşlik etti. SASA'nın yeni yatırımı PTA tesisleri dahil olmak üzere tüm tesisi gezen heyete, farklı alanlardaki üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

SASA - ZEKI işbirliği

Ziyaret sonrasında İbrahim Erdemoğlu ve Prof. Şahin Albayrak'ın imzaladıkları protokol ile SASA, Berlin'deki merkezin üyesi olmak için başvurusunu yaptı. Almanya'nın dünya çapında tanınan şirketlerinin ve kamu kurumlarının da üyesi olduğu ZEKI, yapay zekanın günlük hayattaki somut uygulamalarına yoğunlaşıyor.

SASA, ZEKI ile yapacağı işbirliği çerçevesinde, üretim süreçlerinde verimliliği artırmaktan çalışanlarının şartlarını mükemmelleştirmeye kadar pek çok alanda yapay zeka uygulamalarını önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket, halihazırda büyük oranda otomasyona dayalı üretim süreçlerinin dijital güvenliği konusunda da çalışmalar yapacak.

“Öncü olmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA'nın alanında dünyanın en ileri üretim teknolojilerini ve süreçlerini kullandığını, önümüzdeki dönemde hizmete girecek PTA tesisinin bunun en güzel örneği olduğunu belirtti. Erdemoğlu, devamında şunları kaydetti: “ZEKI ile yapacağımız işbirliği ile sistemlerimizi ve süreçlerimizi tam dijitalleştirmeyi ve yapay zekadan mümkün olan tüm alanlarda faydalanmayı planlıyoruz. Böylece üretim verimliliğimizi olabilecek en üst seviyeye çıkarırken, inovasyona daha fazla kaynak ayırabileceğiz. SASA bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inovasyona ve sürekli geliştirmeye yatırım yapmaya devam edecek."