Secure Future XSOC’a, Stevie’den altın ödül

Gelişen teknolojiyle birlikte geleneksel güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı günümüzde, kurumlar için siber tehditlere karşı korunma ihtiyacı artıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere 2023 yılında hizmete açılan Türkiye’nin ilk yapay zeka temelli güvenlik operasyon merkezi XSOC, Stevie’den Altın ödülle döndü.

Kurumlara özel siber savunma timi XSOC ödül getirdi

Secure Future, kuruluşundan itibaren ileri düzeyde uzman mühendis ekibiyle, küresel şirketlere kritik sistemlerini ve operasyonlarını yürütmelerinde yardımcı olmanın yanı sıra, BT altyapılarını modernize etme, veri mimarilerini optimize etme ve kamu, özel ve hibrit bulutlarda güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlama konusunda destek sunuyor.

Başta finans, telekom, e-ticaret, üretim ve perakende sektörleri olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketleri, yeni performans seviyeleri, rekabet avantajı ve müşteri deneyimi sağlamak için uzman iş ortağı olarak Secure Future'a güveniyor.

2023 yılı itibariyle kurumların güvenlik altyapısını güçlendirmek ve siber tehditlerle başarılı bir şekilde mücadele etmek amacıyla Türkiye’nin ilk yapay zeka temelli güvenlik operasyon merkezi XSOC’u hizmete açarak kurumlara 7/24/365 gün koruma sağlamaya başladı.

Secure Future CEO’su Cem Kotanoğlu, Stevie Awards’ta siber güvenlik altın ödülünü kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk yapay zekâ temelli Güvenlik Operasyon Merkezi çözümü olan XSOC ile kurumları siber saldırılara karşı daha güçlü ve etkili bir şekilde korurken, olası tehditlere karşı daha hızlı ve akıllı tepki veriyoruz. XSOC’un başarısının global arenada takdir görmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı ve doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi oldu.”

300'den fazla yönetici puan verdi

Fark yaratan uygulamalarıyla öne çıkan kurumları ve organizasyonları onurlandırmak için düzenlenen dünyanın önde gelen iş ödülleri programı Stevie Awards Uluslararası İş Ödülleri, 2024 yılında 62 ülkeden 3.600’ün üzerinde başvuru aldı. Stevie Ödülü kazananları, Haziran ve Temmuz aylarında değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 300'den fazla yöneticinin ortalama puanlarına göre belirlendi.

Secure Future’ın ödülünü alacağı Stevie Awards Ödül Töreni, 11 Ekim Cuma günü İstanbul InterContinental Hotel'de gerçekleştirilecek.