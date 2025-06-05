Altında kritik eşikler aşılıyor

EVRİM KÜÇÜK

Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle ons altın yeniden ralli modunda. Sarı metalin fiyatı teknik olarak önemli bariyerleri aşarak 3.360 doları geçti. Küresel büyüme görünümüne dair endişeleri artıran OECD’nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve ABD ekonomisinden gelen zayıf sinyaller bu yükselişte temel faktör oldu. Kısa vadede sabırlı davranması beklenen ons altının uzun vadede ABD–Çin söylemleri ve makroekonomik destekle yukarı yönlü rota izlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump’ın çelik ve alüminyum tarifeleri devreye girmesiyle ticaret tansiyonu yeniden yükseliyor. Jeopolitik sahada Ukrayna– Rusya hattında çatışmalar sürüyor; İran–ABD ilişkilerinde ise nükleer anlaşmaya ilişkin olumlu bir diyalog gelişmesi henüz görülmüyor.

Kritik seviyeler açıklık kazanıyor

Bu tabloda altın teknik olarak güçleniyor. Altın, 22 Nisan’da görülen 3.500 dolar zirvesinden başlayan düşüş trendini kırarak teknik anlamda önemli bir eşikten geçti. Eski direnç bölgesi olan 3.325 dolar, yeni güçlü destek olarak ön plana çıktı. Uzmanlara göre, eğer altın 3.400 üzerini ikna edici şekilde aşarsa, yönünü 4.000 dolar seviyesine çevirebilir. Saxo Bank’ın analizinde, kısa vadede belirgin bir katalizör olmaması halinde, fiyatın 3.300–3.400 bandında yatay seyredebileceği, burası aşılırsa 4.000 doların hedeflenebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre yakın vadede Fed politikası, ABD–Çin söylemleri ve makroekonomik veriler yönü belirleyecek. Uzun vadede ise merkez bankalarının alımları, faiz indirimi beklentileri, dolarizasyon karşıtı eğilimler altına güçlü bir zemin sağlıyor.

Merkez bankalarının alımları hız kesti

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, nisan ayında merkez bankaları net 12 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu miktar, mart ayına göre yüzde 12 düşük ve yıllık 28 tonluk ortalamanın altında kaldı. Yüksek fiyatların bazı alımları yavaşlattığı tahmin ediliyor fakat ekonomik ve jeopolitik görünüm belirsizliğini koruduğu için alım eğiliminin devam etmesi bekleniyor:

Ülke bazında stratejik satın alma eğilimleri

■ Polonya: Nisan’da 12 ton alım yaparak rezervleri 509 tona çıkardı; rakibi Avrupa Merkez Bankası’nı geride bıraktı.

■ Çekya: Aralıksız 26. ayda da altın alımı gerçekleştirerek rezervleri 59 tona taşıdı.

■ Çin: Altın rezervine 2 ton daha ekledi; son 6 ayda toplam 15 ton alınarak rezervler 2.294 tona ulaştı.

■ Türkiye: Merkez Bankası ve Hazine toplamda 2 ton ekleme yaptı; rezervler 626 ton seviyesine ulaştı.

■ Kırgızistan, Kazakistan, Ürdün: Sırasıyla 2, 1 ve 1 ton altın alarak rezervlerini artırdılar.

■ Özbekistan: Üçüncü ay üst üste net satış eğilimiyle 11 ton altın azalttı; yıllık bazda 26 ton düşüş yaşandı.

Afrika’da altın hamlesi

Afrika cephesindeki gelişmeler de hız kesmiyor: Namibya, Ruanda, Uganda ve Madagaskar gibi ülkelerin merkez bankaları rezervlerinde altın barındırmayı planlıyor; bazıları bu adımı Mayıs–Temmuz dönemine entegre etmeyi hedefliyor.