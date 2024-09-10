Shell’den 1000 Select’te binbir lezzet

Yakıt kalitesi ile dikkat çeken ve 1100’ü aşkın istasyonunda misafirlerinin rahatlıkla

faydalanabileceği hizmetler sunan Shell, konforlu lezzet durakları Select marketlerinin sayısını ülke çapında 1000’e çıkardı.

Shell’in Türkiye’de 2013 yılında başlayan Shell Select premium market yolculuğu, son yıllarda hem patentli yiyecek içecek markası deli2go’nun ürün çeşitliliğindeki hem de Select hizmet noktası sayısındaki artışla hızlandı. Araç yakıtı ya da şarjına ihtiyaç duymayan misafirlerin de konfor içinde uğradığı Shell; Select marketleriyle, kaliteli yakıt ve temiz tuvalet gibi standart yolüstü ihtiyaçlarını sağlamanın ötesine geçti.

Şirket, bünyesindeki uzman bir ekibin çalışmalarıyla 120’si deli2go olmak üzere, sayısı toplamda 1000’in üzerindeki çeşitle ürün gamını oluşturdu. Shell bu sağlıklı ve kaliteli lezzet seçkisini, her gün ortalama 1 milyonun üzerinde misafiriyle buluşturuyor.

Yakıtı Shell’den kahveyi Shell Select’ten

Kahveyi lokomotif ürünü olarak gören ve bu alanda hassas bir çalışma yürüten Shell, çekirdekten yeni çekilmiş ve taze sütten hazırlanan kahveleriyle bu çalışmanın karşılığını alarak, kahve gurmelerinin adresi haline geldi.

Yaz mevsimi öncesinde buzlu kahveyi ürün gamına ekleyen şirket, envanterine eklediği özel buz

makineleriyle bu ürünü de yüksek kaliteli olarak müşterilerine sundu.

Bu çalışmalarıyla Shell, Euromonitor 2023 yıl sonu verilerine göre, bir kahve zinciri olmamasına rağmen Türkiye’de en çok kahve satan ilk 5 firmadan biri haline geldi ve yakıttan sonra kahvede de kalitesiyle tercih sebebi oldu.

Birkaç yıl öncesinde yılda 3 milyon kahve satışı yapan şirket, söz konusu rakama bu yıl birkaç ayda

erişirken, 2024 sonu hedefi olan 18 milyon adede, yılın ilk çeyreklerinde erişti.

Shell sunduğu yiyeceklerde üçgen sandviçten, sucuklu tosta, kaşarlı bazlamadan poğaça, börek ve kruvasana kadar geniş bir yelpazeye ulaştı. Bu ürünlere ek olarak katkısız soğuk sıkım meyve suları ve detoks içecekleri de misafirlerine sunan Shell, tüm ürünlerinin tazeliği ve kalitesi için özel bir tedarik zincirini de kurdu.

“Akaryakıt gelirini Select satışlarıyla ikiye katlayan bayilerimiz var”

Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı, istasyonlardaki bu değişime ilişkin şunları kaydetti:

“Select marketlerimiz ve deli2go ürünlerimizle misafirlerimizin seyahatlerini gerçek anlamda konfor ve lezzet yolculuğuna çevirmeyi amaçladık. Shell marketimizin bulunduğu 1000 istayonumuz bu kapsamda sunduğumuz hizmetleri kaliteden ve güler yüzden ödün vermeden sürdürüyor. Misafirlerimiz için sunduğumuz bu üstün hizmet, bayilerimizin de operasyonel başarılarını arttırıyor. Akaryakıt gelirini Select satışlarıyla ikiye katlayan bayilerimiz var. Bu başarıda tedarik zincirinden sunumuna kadar özenle hazırladığımız ürünlerimizin büyük payı var.

Bir yıla yakın süredir deli2go ürünlerimizi istasyonlarımız dışında da satışa sunuyoruz. Deli2go Truck ismini verdiğimiz mobil bir aracımız, Select istasyonlarımızdaki ürünlerimizi konser, festival, yarış gibi sosyal etkinliklerin olduğu yerlerde misafirlerimize ulaştırıyor. İnsanların mobil aracımıza gelip daha önce istasyonlarımızdan aldığı ve beğendiği ürünümüzü yine ürün

adıyla sorarak sipariş verdiğini görmek bizi gururlandırıyor."