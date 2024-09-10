Alarko Holding CEO'su Yıldız'dan enflasyon yorumu: Beklemiyorduk

Alarko Holding CEO'su Ümit Nuri Yıldız, CNBC-e'de Kazandıran Strateji programında soruları yanıtladı.

Fiyat istikrarına ilişkin olarak konuşan Yıldız şunları kaydetti: "Enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi gerekiyor. Bunu indirmenin mucizevi yöntemleri yok. Büyümeden fedakarlık ve işsizliğin artması demek. İşçilik maliyetlerinde tasarrufa gitmek, karlarda azalma gibi durumla karşı karşıya kalınıyor. Pazar paylarını kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlar.

Enflasyon ve büyüme hedefinin birlikte tutması bana güç geliyor. Maliye politikalarının desteklemesi gerekiyor. Verginin tabana yayılması, sektörel vergi adaletinin sağlanması gibi konulara bakmamız lazım."

"Enflasyon muhasebesinde bu kadar olumsuzluk beklemiyorduk"

Yıldız, enflasyon muhasebesi düzenlemesiyle ilgili "2023 sonuçlarına etkisi olumsuz oldu. Biz de bu kadar ciddi bir olumsuzluk beklemiyorduk. Enflasyon muhasebesi bilançoların üzerindeki enflasyonist etkinin arındırılması demek. Bilançolar belirli bir enflasyon birikimiyle geldi. Enflasyona göre ayarlayınca şişkinlik oldu. Enflasyon muhasebesinin amacı bilançodaki parasal değerlerden kaynaklanan kayıp veya kazancı düşmek veya eklemek amacını taşır" dedi.

"Kur hareketleri enflasyona duyarlı olmalı"

Kur hareketlerine yönelik soruyu yanıtlayan Yıldız, "Bütün mesele enflasyon ve devalüasyonun birlikte hareket etmesidir. Kur hareketlerinin enflasyona duyarlı bir şekilde hareket etmesi dengelemeyi sağlar. Bu olmayınca gelirlerimiz TL cinsinden düşmüş görünürken, maliyetler enflasyona göre artıyor. Maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtamıyorsunuz. İhracatçı firmalar ciddi bir finansal zorluk yaşıyorlar. İhracatçı firmalar kurda belirli düzenlemeler yapılmasını istiyor. İhracatçı şirketlerin verimliliğini de artırması gerekiyor ama bunun kısa sürede yapılması zor, bu nedenle şirketlerin yaşayabilmeleri ve AR-GE faaliyetlerine pay ayırabilmeli, verimli üretim imkanı bulabilsinler" diye konuştu.

"Alarko'yu serada 2030'da ilk üçte görüyorum"

Yıldız, bu yıl iç verim oranının yüzde 12'nin altına inmeyeceğini söyledi.

Tarım teknolojisine yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Yıldız şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük modern sera sahibi şirketi olduk. 2025 yılında 2 bin dönümlük serada üretime başlayacağız. Yurt dışındaki teknolojileri getirmek ve buraya uygulamak. Birçok teknolojiyi de buraya getiriyoruz. 2026 içinde de 5 bin dönümle üretime devam edeceğiz. Kazakistan'da projemiz başladı, yaklaşık 400 dönümlük serayı yapmak üzere hükümetle el sıkıştık. Alarko'yu 2030'da 10 bin dönümle ilk üçte görüyorum."

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Enerjinin payını yüzde 85-90'dan 40'lara çekmeyi planlıyoruz. Asıl büyüme tarım, enerji depolama ve turizm tarafında olacak. 2030'a gelince yüzde 40 enerji, 25-30 tarım, 10-15 turizm ve diğerlerini göreceğiz."

"Hisse geri alımı sürecek"

Hisse geri alımının program dahilinde süreceğini belirten Yıldız, "Burada hisseye destek veriyoruz. Amacımız volatiliteyi azaltmak. Nakit akışını bozmayacak. Bireysel yatırımcının bakış açısının bilançolar çerçevesinde olması lazım. Yatırım ve temettü dengesini sağlayabilen şirketler sürdürülebilir büyüme içinde olma ihtimali yüksek şirketler" dedi.

"Yabancı yatırımlar için 2025'i bekleyeceğiz"

Yabancıların Türk hisselerine ilgisini değerlendiren Yıldız, "2024 başından itibaren ilgi başladı. Yazdan sonra azalma gördük. Eylülden sonra fon giriş olabileceğini düşünüyordum. Fakat bunun biraz daha bekleyeceğini görüyoruz. Şu andaki para politikasının sonuçlarını görmek istiyor yabancı yatırımcı. Gelecek yılı bekleyeceğiz gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Yıldız, önümüzdeki yıl mart ayından önce faiz indirimi olmaması gerektiğini kaydetti.