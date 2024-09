Trump’ın seçim şapkası Adıyaman’da üretildi

Takip Et

Türkiye’deki seçimlerde siyasi partilerin şapka siparişlerini karşılayan Adıyamanlı firma, gözünü kasımdaki ABD seçimlerine çevirdi. Adıyaman’ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Zirve Şapka Promosyon fabrikasında işçiler yaklaşık 1 haftalık çalışma ile Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerine aday olan Donald Trump için 100 bin adet şapka üretimi yaptı. ‘Made in Türkiye’ imzasını taşıyan ve üzerinde ‘Amerika’yı tekrar harika yapın’ yazılı şapkalar tamamlanarak karayoluyla yaklaşık 10 bin 700 kilometre mesafede bulunan ABD’ye gönderildi.

ABD seçimleri için Donald Trump’a şapka üreten firmanın aynı zamanda daha önceden de Ukrayna gibi ülkeler için de askeri şapka üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Gergerli Yücetürk ailesinin kurup işlettiği firmanın Fabrika Müdürü ve üretim sorumlusu olan İsmail Samsama, yaptıkları üretimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ülke ekonomisine faydalı olduğumuzu düşünüyorum"

Sadece Türkiye’den değil dünyanın her ülkesinden siparişler aldıklarını ve üretimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan İsmail Samsama, “Trump’ın 100 bin şapkası burada üretildi. Bu üretim, Türkiye ekonomisine, Adıyaman’ın Gölbaşı halkına katkı oldu. Burada üretilen şapkaları yurt dışına gönderdik. Bu şapkaları Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Zirve Şapkanın personelleri bu üretimi yaptı. Türkiye insanları her zaman Çin ve Mısır’ı örnek alıyorlardı, bizim onlardan neyimiz eksik diyerekten bizlerde fabrikamızı burada kurduk. Çin ve Mısır’ın yaptığını bizler şimdi burada kendimiz üretiyoruz. Ülke ekonomisine faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Kurumsal olsun, promosyon olsun, bütün şapkaları üretiyoruz. Yurt dışına da üretip gönderiyoruz. Üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor, dünyanın her bir ülkesine ürün gönderiyoruz. İyi ki Türkiye’miz var” diye konuştu.