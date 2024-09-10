THY’ye Airline Economics’ten 3 ödül

Çeşitli döviz cinslerinden elde ettiği gelirleri sayesinde kur riskini en aza indirip, maliyet verimliliğini sağlayabilmek için finansör portföyünü coğrafi olarak genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları (THY), Airline Economics ödüllerinde 3 ödül birden aldı.

3 adet Airbus A350 uçağının AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin Yuanı döviz cinsinden finansmanıyla, mevcut finansman yapısına bir döviz cinsi daha ekleyen THY, “Yılın Anlaşması (Avrupa)” ödülünü aldı.

Ayrıca THY, 2 adet Airbus A350 uçağını da BNP Paribas & Citibank & NTT TC Leasing konsorsiyumunca Japon Yeni döviz cinsinden sağlanan Avrupa İhracat Kredisi Ajansları garantili JOLCO yapısı ile finanse ederek, “Yılın Garantili Finansmanı (Avrupa)” ödülünü almaya hak kazandı.

Şeker'e Yılın CFO’su ödülü

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker’in katkıları, THY’nin mali durumunu güçlendirmenin yanı sıra stratejik girişimlerini de destekleyerek giderek daha rekabetçi ve değişken bir pazar ortamında başarılı olmasını sağladı.

2016 yılında THY CFO'su olarak göreve başlayan Şeker, finansal operasyonları optimize etme, riskleri yönetme ve şirketin küresel aşamada rekabet avantajını korumasına destek olma stratejileri doğrultusunda markayı küresel çapta üst seviyelere taşıdı.

THY’nin son yıllardaki etkileyici performansının temel itici güçlerinden biri olan Şeker, liderliği, finansal uzmanlığı ve stratejik katkıları nedeniyle ‘Avrupa'da Yılın CFO'su’ ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Şeker, “Bu ödüllere layık görüldüğümüz için teşekkür ediyor, güçlü ve büyük Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bu başarı şirketimizdeki herkesin özverili çalışması ve marka aidiyetinin bir sonucudur. Bayrak taşıyıcı şirketimizin başarılı yolculuğunda stratejik hedeflerini sırasıyla gerçekleştireceğine gönülden inanıyorum.” dedi.